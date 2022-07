Renzi al lavoro su liste: “Venderemo cara la pelle”

Matteo siamo con te.E questa volta gli italiani si ricorderanno ne sono sicurO e ci arriviamo .Avanti !!!!

• La cosa va rivolta solo agli elettori.

• Pochi finora hanno rilevato che con la riduzione del numero dei Parlamentari

• una maggioranza di destra in Parlamento può facilmente raggiungere i 2/3 e modificare la costituzione, senza bisogno di referendum confermativo,

• tramutando così l’Italia da Stato Unitario a Stato Federale,

• perché questa era e rimane l’idea originaria della Lega,

• aprendo a scenari impensabili;

• e come minimo ad un ulteriore differenziazione ammnistrativa e fiscale fra il Nord, sempre più ricco e produttivo, e il Sud sempre più povero improduttivo e tassato.

• Il PD è responsabile di questa deriva perché pur essendo stato al Governo non ha posto mano, nè neppure tentato di farlo a questa grave ipotesi.

• Ecco perché è necessario abbandonare questo partito: il PD

• e cercare di creare con ITALIA RIFORMISTA il centro di aggregazione dei razionali, dei laici, dei liberali dei riformisti e dei democratici sinceri

• quelli finora disillusi sia dalla destra destra, che dalla sinistra sinistra, in tutte le loro diverse declinazioni.

Ecco perche! “Quando si va in cabina elettorale e si trova (nella stessa coalizione) uno che dice di essere sovranista e uno che dice di essere europeista, dall’altro lato uno che è per la Russia e uno che è per l’Ucraina, uno che è per il nucleare e uno che è per il no ai termovalorizzatori, allora la gente impazzisce, vota a caso.

Bisogna dare valore al voto. In tanti chiedono il voto di pancia io il voto di testa”.

Matteo Renzi si è chiuso in ufficio e si è messo al lavoro solo sulle liste di Italia Viva per le prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022. “Venderemo cara la pelle, centimetro su centimetro. Ci basta il 3%, e se le Letta perderà le elezioni il giorno dopo la sinistra dovrà aprire una riflessione”, queste, apprende l’Adnkronos, le parole rivolte ai suoi.

Il leader di Iv starebbe già componendo il puzzle delle liste e delle candidature di Italia Viva nei vari collegi elettorali, per esaltare al massimo il profilo di Iv. Esempi? Luigi Marattin sarebbe chiamato a scendere in campo contro Luigi Di Maio. “La partita si giocherà sull’asse competenza-superficialità. E sulla competenza ce la giochiamo”, sarebbe il senso del ragionamento di Renzi.

Ma non è tutto, perché il leader di Iv starebbe pensando anche a soluzioni a sorpresa: “Una pasionaria comunista nel seggio di Letta”. E, per sé stesso, avrebbe in serbo un nuovo colpo a sorpresa, dello stesso tenore della candidatura del 2018 : scendere in campo a Pisa, seggio dove l’ultima volta ha corso il leader di Si Nicola Fratoianni e dove incrociare anche Enrico Letta, in caso di trasloco del segretario del Pd dal ‘suo’ seggio di Siena a quello della sua città, Pisa.

