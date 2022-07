A quanti qui nella piazza virtuale mi contestano “aveva detto che si ritirava” ormai rispondo solo “e meno male che non lo ha fatto”. quando mi dicono che IV è al 2% rispondo che è esattamente la faccia dell altra medaglia del successo dei populismi di ogni colore. Io non credo che gli elettori rinsaviranno a questo giro. Credo dovremo aspettare il 2028 o le prossime elezioni…per questo con ancora più convinzione spero che IV sia libera e sia embrione di un progetto più grande che aggreghi i veri servitori della Patria, come Matteo Renzi ha dimostrato di essere. È in corso un cambiamento radicale del sistema partiti, del sistema di governo del paese e come sempre “chi rompe il muro ne esce insanguinato”! Renzi impersona perfettamente il personaggio, propone “l’arte della politica e ne disegna i nuovi paradigmi” e mina le sicurezze di un sistema marcio, difettoso, inefficiente, ma una garanzia per chi l’ha costruito in anni di cattivo esercizio del potere! Renzi è una minaccia, un male da estirpare. L’unica verità è che dopo Renzi la politica non è più la stessa e, nella ricerca disperata di una identità, i partiti si arrotolano perdendo sempre di più la lucidità, mi auguro nel frattempo che nei cittadini aumentino le domande, i dubbi e su questo voglio contare. Forza Matteo Renzi ! Viva Italia Viva

Quando si stramba e si deve veleggiare controvento molto contano le vele perché si beve cercare di stringere al massimo ma molto conta il timoniere perché qualche grado in più fa arrivare primi alla boa ed è per questo che ho il massimo della fiducia nel nostro di timoniere.

Vengo dalle tre venezie e non posso dimenticare le gesta del Moro di Venezia,è il mio modo di augurare buona veleggiata alla nostra barca di Iv.

L’inflessibilità riservata a Matteo Renzi da parte di molti italiani per via della famosa mancata promessa, è un caso da studio. Vedendo le innumerevoli, comiche giravolte in cui si è avvitato, in questi sei anni, il sistema dei partiti, mi viene da pensare che gli inflessibili si siano tutti rifugiati in una sdegnosa astensione.

Vero è che la crisi rapidissima dell’enorme consenso pentastellato si è innescata con il cambio di alleanze nei due governi Conte e con il successivo azzeramento della lista dei No, con il governo Draghi.

Ma se il rifugio dei delusi è diventato in sequenza prima Salvini e poi Meloni non si comprende razionalmente come la prova del nove della inettitudine dei populismi, non sia riuscita a scalfire l’anatema antirenziano.

Quell’errore, di giovanile superbia, dimostra però che il fiorentino era sicuro di vincerlo quel referendum. Quel progetto era la cifra essenziale del farsi politico di Matteo Renzi ed abbandonarlo, dopo la sconfitta, sarebbe satto peggio di una promessa tradita. Sarebbe stato tradimento di se stesso. Non è avvenuto e il paese, in sede di bilancio storico, ne ha guadagnato. L’archiviazione del caso Renzi – non del riformismo radicale – diventa perciò una pura illusione se il risultato è che Calenda si ammucchia con il PD, e non contende la leadership in campo aperto e dentro l’area cosiddetta Draghi.

lunedì ci ha promesso una decisione. Ma “la legge elettorale è quella che è ” ha aggiunto e allora siamo al don Abbondio, né più né meno.

Quanto è esteso il pezzo d’Italia convinto che i tre che hanno fatto cadere Draghi lo abbiano fatto su commissione di Putin? E quanto il pezzo d’Italia che lo rimpiange e lo rivuole? E quanti gli italiani che disprezzano questo sistema di partiti? Quanta la disponibilità verso un programma radicale e innovativo con al centro un nuovo patto sociale?

Il vento è cambiato. Il risultato della strambata dipende da noi e dal resto dell’equipaggio, che c’è ed è capace.. Matteo Renzi ci ha consegnato una gran bella sfida che vale la pena combattere

