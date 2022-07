Alla fine è semplice: c’è chi abbraccerà la coalizione di #sinistra anti-tutto, e chi con coraggio deciderà di andare con le proprie idee e la propria classe dirigente. La differenza tra #Calenda e #Renzi è tutta qua.

Quando ci stanno tantissimi opinioni a sinistra, bisogna convincersi che ognuno è meglio che vada per conto suo come : <<zoccoli con gli zoccoli, ognuno con i suoi>>. Renzi ti temono e non ti vogliono , questo è il tuo destino finché c’è il popolo dai lunghi capelli e con la memoria rachitica e nana. E vi rammento che Renzi non ha mai insultato i partiti del centrosinistra. Ha sempre posto temi politici. Sbaglio o il PD predicava “conte o morte” e ora pensa solo a draghi? Forse dovrebbero delle scuse a Renzi che, da solo, ha fatto cadere il pericolo contro per avere Draghi al governo. Si attende, con ansia ma senza speranza, che i PIDIOTI scrivano due righe senza insultare RENZI E ITALIA VIVA. Sarebbe sufficiente metà’ del rispetto che viene riservato alla Meloni,a Salvini e a Berlusconi.

Tornando al CALENDA.La politica per Calenda è come un osteria, dove tra un bicchiere e l’altro si litiga e si fa la pace a seconda degli argomenti e degli umori. In questo contesto c’è solo uno che decide cioè lui, che pretende di scegliere chi invitare e chi no al tavolo, secondo lo stile del Marchese del Grillo. In politica non funziona. La politica è più esatta della matematica e c’è una regola fissa uguale a quella fisica: tutti gli spazi vuoti vengono occupati dagli altri. Lasciate che Calenda vada col minestrone rancido offerto dal PD, la prateria al Centro la occupi Italia Viva. Non ditelo a Calenda…

Altro che “decisivi“: ecco i veri dati che smontano Calenda. Il leader di Azione si pavoneggia e tenta di prendersi la scena da protagonista. Ma l’ultimo sondaggio dice che il suo “centrino” vale appena il 3,6%

Più si gonfia e più non riesce a decollare! Un personaggio che si prostra in ginocchio davanti all’altare del suo IO non lo avevo mai visto! Come non ho mai visto un Carneade che si erge a maestro di etica politica per illudersi di bacchettare chiunque gli capiti sotto tiro! Un personaggio così che si sente l’ombelico del mondo non lo avevo mai visto! Il titolo di Patrono degli Ingrati gli spetta di diritto dopo che, scarrozzato gratis a Strasburgo dal PD che poi ha ripudiato, sta accogliendo nel suo santuario i pellegrini con lo stendardo dell’ingratitudine ben sollevato, secondo il rito ortodosso del motto: similes similia petunt!

Quanti voti abbia Calenda non si sa, ma quelli che certo non gli mancano sono i finanziatori. È sicuro quindi che farà una campagna elettorale pervasiva, invadente, addirittura lussuosa, sostenuto anche da giornaloni amici e scribacchini di regime. Starà ai partiti del centro, e in particolare a ITALIA VIVA, smontare la narrativa di questo finto competente e finto moderato alleato di Fratoianni.

Calenda da un po’ di tempo dice tutto e il contrario di tutto e se la tira e canta da solo, se c’è qualcuno ossessionato è proprio lui di se stesso. Comunque tu tieniti stretti i tuoi ex amici di stalin che, dipendevano e prendevano rubli a man bassa da una nazione ostile e super-fascista, buon pro ti faccia. P.S.: le radici dei Ds sai benissimo in che terreno sono ancora saldamente piantate.

Calenda non ha fondato un partito, ha imbarcato i transfughi di altri partiti, fino a pochi mesi fa attaccava gente come la Gelimini e la Carfagna, ora le ha imbarcate nel suo partito. Calenda non vuole governare con il PD, si vuole solo alleare per raccattare qualche seggio in più, infatti non hanno un programma in comune, quindi se vincessero non potrebbero governare e si dividerebbero il giorno dopo le elezioni. Inutile votare Calenda, è un voto buttato.

Carletto del grillo insiste con il suo “Io so’ e voi nun siete un…” Troppo pallone gonfiato di boria! Adesso che ha dalla sua due nobildonne che per anni sono state insultate dalla sx quando furono nel partito di Silvio e ora vengono lodate (e, per me, anche imbrodate) è il segno che la politica assomiglia ad una maionese sempre più impazzita. E’ avvenuto anche l’opposto. Le due poverine, sempre più imbronciate per aver perso la cadrega di ministro anzi tempo. Che squallore! Fatevi una doccia fredda, ragazze, di corsa anche. Chi vota questo personaggio(e ci vuole coraggio), voterà anche per Carfagna e Gelmini, fino a ieri considerate dai sinistri le veline del cav., insultate e derise, attaccate ogni giorno da chi ora dovrebbe votarle…ma probabilmente ora saranno diventare, come per magia, affidabili, serie e responsabili……Loro porelle. Pensava di aggregarsi al partito grosso, possibilmente di sinistra, fungendosi da ago della bilancia, la parte fondamentale dell’equilibrio politico! Ma non funzionerà MAI! non a caso, sono nati una miriade di partitini senza idee e tanta colla per incollarsi qualche poltrona, insomma qualcosa come spensare nei colpi di fortuna al super enalotto! E gente che limitano, solo con questa galassia di partiti , insomma le manovre politiche dei grossi partiti! Ne è lampante esempio del m5s , che ormai non conta nulla, ma i loro no hanno limitato l’azione del governo di draghi! meglio un centro compatto e unito sul da farsi !! PER RIFORMARE QUESTA ITALIA DISASTRATA, SERVE PROSSEGUIRE SULLA STRADA TRACCIATA DL GOVERNO DRAGHI. AUGURI ITALIA.E A VOI BUON VOTO.

