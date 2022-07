Per favore qualcuno potrebbe spiegare a Calenda che in Venezuela c’è un Governo di Sinistra? • E questi signori qui vorrebbero Governare l’Italia, • Gareggiando in corbellerie con Di Maio! • La verità è che questi sono accecati dall’odio e dalla vanagloria individuale sostenuta da un Ego smisurato • Ma del resto non è una novità … • Che gli insulti, le calunnie, il disprezzo sono SEMPRE STATI IL SOLO LINGUAGGIO DELLA SINISTRA! • Quella DI MER..!

POI! Leggo che molti in Italia Viva e non sempre “pacatamente” si stanno chiedendo il perché della scelta di Gelmini e Carfagna di scegliere l’adesione ad Azione.

• Io mi sono dato una spiegazione “politica”.

• Ormai è chiaro che ci sia da parte di buona parte del PD e da parte di Calenda,

• anche se per motivi diversi

• rancorosi e vendicativi i primi,

• concorrenza elettorale e qualche vanità di troppo il secondo

• l’obiettivo di cogliere l’occasione offerta da queste elezioni per regolare in modo definitivo i conti con Renzi, cercando di eliminarlo dalla scena politica.

• Certamente con questo accerchiamento Matteo Renzi è molto esposto ed è chiaro che chi come la Carfagna e la Gelmini (stimo ambedue) si stanno giocando la partita della loro “vita politica”, scelgono di stare nell’area meno esposta alle rappresaglie.

• Io comunque sto con Renzi che resta un cavallo di razza non omologabile e per questo non digeribile alla politica dei “sempreinpiedi”.

• Di Calenda ne riparleremo.

• Credo molto presto. Un abbraccio a tutte/i

