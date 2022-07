Le ultime dichiarazioni della sinistra non lasciano dubbi. Nelle prospettive dei dem non c’è l’agenda DRAGHI.

La Ditta governerà il PD per sempre finché non spariranno dal panorama politico cari Provenzano, Bersani, D’Alema, Orlando & company. La loro corrente è ancora dominante. Fondano art. 1 ma continuano a comandare. E il PD. lo dovevano tenete in vita, fino a distruggere il PD, per poi fare convergere Art 1, e spacciare il tutto come “salvatori della sinistra”. Sapevano che avrebbero aperto un’autostrada per la Meloni e Salvini. È la politica del tanto peggio, tanto meglio.

Letta, non ha mai ceduto alle pressioni della “ditta”, per il semplice motivo che della “ditta”, è succube e complice. Fin dal primo momento della cooptazione, senza congresso, alla segreteria. Tattica e strategia, di Bersani e company. Questo passa il convento.

Orlando e’ un altro pupazzetto sbilenco nelle mani di un gruppo di criminali che, ancora una volta, spianera’ la vittoria ai responsabili morali della tragedia di Civitanova .

ED ECCO SPIEGATO L PERCHE.Nessuno accetta un confronto con RENZI. Perchè? Eppure non risulta abbia il Covid Omicron 5 o 6 o 7 ? Deduco si cagano sotto? Eppure, che paura può mettere con un ….”2%”? O temono sia al 10%?.

Speriamo che Renzi, che continua a guardare tutta l’indecenza politica che si sta scatenando, decida di andare da solo.

Andiamo da soli. Non serve a nulla questo rumore dei media e dal web dalla sera alla mattina che trasmettono un brusio insistito dove pochi ascoltano la notizia nascosta, che sta per accadere qualcosa che salvera l’ITALIA. E.Io credo che Matteo abbia già accettato la sfida e lo farà con la caparbietà di chi sa di poter perdere ma pure vincere se il popolo non vota di panza ma vota di testa! Buon 25 settembre. L’8 settembre del ’43 è stato superato.

.

Le ultime dichiarazioni della sinistra non lasciano dubbi, in particolare è Orlando a fare chiarezza: “l’agenda Draghi non è il programma del PD”. Se a sostenerlo è il numero due o tre del partito, è evidente che Letta ha ceduto alle pressioni della Ditta. Ciò vuol dire che, se nelle prospettive dei dem non c’è l’agenda, non ci sarà nemmeno Draghi. Legittima la via auspicata che, in caso di vittoria o di pareggio, vorrebbe porre fine alla guida tecnica del Paese, per ripristinare quella politica. Orlando, nel depotenziare i punti chiave del programma di Draghi, apre completamente a sinistra, con tutte le conseguenze che ne derivano. Non è una decisione di poco conto, anzi è totalmente dirimente per chi, come Renzi e Calenda, vedono nell’attuale PdC l’unica prospettiva possibile. Allora viene da chiedersi se conviene continuare a prestare il fianco a Letta, con il suo tira e molla, nel ritenere ItaliaViva e Azione indispensabili, per arginare le destre e nel contempo rinnegare i presupposti che renderebbero possibile quella coalizione. È così difficile affermare che non ci sono le condizioni per continuare in questa tiritera? Renzi e Calenda sono in condizioni di accordare la desistenza, in più di un collegio, per facilitare il seggio a di DiMaio o ad uno dei suoi seguaci? Entrambi sono disponibili a rinunciare alle politiche economiche che, proprio oggi, consentono all’Italia di avere la migliore performance di ripresa economica in Europa e addirittura nel mondo? Credo proprio di no, allora è conveniente rompere gli indugi, non perdere ulteriore tempo e andare verso il modello Roma. Così vince la destra? Non credo, così si afferma la coerenza di dare una prospettiva credibile al Paese. Il tentativo va fatto, ora ci sono le condizioni, il centro nella destra non c’è più, Berlusconi è ininfluente, Salvini è un pericoloso pasticcione, resta tutto nelle mani di Meloni. Più del 60% degli italiani ritiene che l’aver rimosso Draghi è stata una grande sciagura, il mondo produttivo e ora anche quello sindacale, rimpiangono la perdita della più grande guida autorevole che l’Italia poteva esprimere. Se poi, anche il parere di noi tutti ha un valore, non resta che tentare la sfida, quella di essere determinanti per il futuro del Paese.

Le ultime dichiarazioni della sinistra non lasciano dubbi. Nelle prospettive dei dem non c’è l’agenda DRAGHI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo