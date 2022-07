Letta gestisce il “campo” come se fosse il più intelligente di tutti, ma in realtà si dimostra sempre più un inutile mollusco inconcludente.Letta non ha carattere è ostaggio nelle mani di una sinistra nostalgica,incapace di andare avanti.

Contemporaneamente non ha voluto allearsi con Matteo Renzi che di Draghi era stato l’inventore e l’estremo difensore. Gli elettori sapranno giudicare queste giravolte.

“Letta, non appena caduto il governo Draghi, ha dichiarato di voler mettere assieme tutti coloro che avevano sostenuto l’esecutivo fino alla fine. Peccato che il suo primo atto sia stato quello di sottoscrivere un accordo con l’estrema sinistra e con i verdi di Angelo Bonelli. Ossia con le forze che, per 55 volte, non avevano dato la fiducia al governo Draghi” Quanto si taglierà il legame con questa sxsx quella sarà la.vera svolta riformista. In Germania ciò è avvenuto circa 50 anni fa. Letta! che perde sicuramente ,prepare le valige ed e meglio che scappi di notte, perché sarebbe per Lui difficile spiegare un comportamento da persona irresponsabile!

E a noi RIFORMISTI DI ITALIA VIVA E A CHI VUOL SALVARE L’ITALIA VOTANDO DI TESTA NON DI PANCIA DICO. Basta rincorrere gli altri… Da soli… Sarà quel che sarà… Basta confusione… Alla fine ci sono più partiti che Elettori. Essere chiari con poche promesse e un programma realizzabile… Candidate tre o quattro giovani della scuola Meritare l’Europa… Sarebbe un buon segnale per altri ragazzi…. Devono confrontarsi, capire, impegnarsi per la e nella Politica….per un futuro sano del ITALIA. Avanti tutta…

