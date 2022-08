Carlo Calenda. In questi giorni si parla spesso di lui per via delle trattative tra Azione e il PD, ma non è la prima volta che i media gli dedicano tanta attenzione

Calenda più copertura media che voti, è il tipico partito perfetto per la tipica campagna elettorale italiana: prettamente irrilevante in termini nazionali, sovrastimato, buone pubbliche relazioni, accentrato sulla persona, in procinto di squagliarsi in 3 mesi dopo le elezioni.

Potrebbe diventare un ottimo leader di un centro liberale, ma la sua storia dimostra che ha sfruttato la forza del PD con RENZI, poi ancora per un breve periodo giusto in tempo per farsi eleggere al Parlamento Europeo, ma le sue posizioni politiche e i suoi mentori – Marchionne, Montezemolo e Monti – lo rendono più vicino al PPE che ai socialisti, per rimanere in tema di collocazione europea.

La cosa più apprezzabile di Calenda è che non cerca di piacere a tutti, anzi degli altri non le ne frega un C per curare i proppri interessi. Quando il PD capirà che non può promettere tutto e il contrario di tutto per far contenti ognuno dei propri alleati sarà sempre troppo tardi. Il ricatto “sennò vincono le destre” a questo giro non funzionerà semplicemente perché la maggioranza degli elettori in Italia è sempre stata di centro, vince che riesce a portarla a destra o a sinistra e la grande ammucchiata a sinistra appare sempre meno attraente e molto contraddittoria. Un centro TERZO POLO con Azione e IV e chi ci sta portando avanti la strada riformista intrapresa con il governo Draghi a mio avviso toglierebbe voti sia destra che a sinistra, infatti non vedo commenti di simpatia verso il terzo polo, mentre gli elettori leghisti delusi da Salvini e nostalgici di Draghi lo voterebbero. Ma probabilmente sarebbe servita un’altra legge elettorale o molto più tempo per studiare le candidature adatte per ogni collegio.Ah quante sorprese il 26 settembre..

