È un teatrino ridicolo … il PD non ha mai nascosto la repulsione per Calenda ora poi con l’arrivo degli scappati da Forza Italia … Ma cosa non si farebbe per essere sotto i riflettori…vedi la Bonino schifata da tutti oggi parla di responsabilità. Poi ci stupiamo se gli Italiani ripudiano la politica. A Roma si dice “Ce rifai ????” Carle’ meno chiacchiere e cerca di essere riformista e costruisci il TERZO POLO ,la gente vuole quello…più spirito di collaborazione con i tuoi simili e cambia atteggiamento ,il so tutto io non va più di moda!!!! Ormai è una farsa. Spero vivamente che Renzi ne resti fuori. Non è più nemmeno questione di programmi e alleanze politiche, è una questione individuale di dignità. Renzi ha uno zoccolo duro che lo appoggia, e state tranquilli non si sfalda anzi tra poco da zoccolo duro,passera a momtagna di granito.

Carlo ma bastaaaa con questa “ammuìna” !! Con queste scuse, perche si deve sempre lasciare le cose come stanno….scuse per non cambiare nulla. È l’ora di finirla e di pensare in modo nuovo e parlare di programmi cosa che invece destra e sinistra non fanno a parte le promesse di soldi o di posti poltrone.Ho scritto proprio “ammuìna” proprio per significare che si pensa solo a fare accordi e disaccordi per cercare di conquistare voti e poltrone, piuttosto che trovare un punto di unione su pochi programmi chiari ed utili per i cittadini.RENZI andiamo sulla nostra strada (TERZO POLO) con la tua caparbietà cerca di RICOSTRUIRE IN GRANDE CENTRO e sono sicuro che sarà un successo elettorale.CERTO! Un peccato non riuscire a coinvolgere Calenda che come elettorato e moderato e come ITALIA VIVA

I TORMENTI DEL GIOVANE CARLO

Quando Carlo faceva il bravo ministro di Renzi in molti abbiamo provato a cambiare il PD. Poi dopo la caduta di quel governo, il migliore degli ultimi decenni, ci abbiamo provato ancora a far ritornare il PD alle ragioni della sua fondazione. Non ci fu niente da fare, se non costruire quello che mancava da un’altra parte.

Oggi Carlo vorrebbe, in pochi giorni, insegnare al PD come si fa il PD. Leva questo e quello, quegli altri mettili nelle liste proporzionali che nei collegi uninominali si vedono troppo. Faremo così anche noi, dice a Letta, con le nostre ultime arrivate.

Uno, Letta, vorrebbe tenere insieme chi era per Draghi e chi no, gli avversari del M5S e quelli che sperano di riaccarrozzarseli.

L’altro, Calenda, pretende dal PD quello che non può dargli: un partito riformista senza scivolamenti populisti. Un partito che abbia il coraggio di rivolgersi agli elettori e non impegnato a mettere insieme sigle e bandierine.

Calenda deciderà se continuare a dare spazio a questa sua tendenza di cercare alleati dove non ci sono. Dove, al massimo, troverebbe un’ammucchiata elettoralistica pronta a sfasciarsi dopo una sconfitta, o non trovare la quadra per mettere su un governo arlecchino.

Non sta facendo una bella figura neanche col suo elettorato, che non gli chiede di fare la mosca cocchiera del PD.

Se poi, dopo anni di chiacchjere, preferisce andare con Fratoianni, Bonelli e Di Maio pensando che basti nasconderli nelle liste proporzionali, chiederà agli elettori di giocare a mosca cieca.

Italia Viva non cincischia sull’Agenda Draghi e costruisce il Terzo Polo liberaldemocratico che tanta parte degli italiani seri e responsabili aspettano.

Una casa sicura, con le porte aperte, ma senza ridicoli calcoli e nessun opportunismo. Da noi c’è solo tanto da lavorare, prima e dopo la campagna elettorale.

Quindi i tormenti del giovane Carlo per noi non diventeranno un tormentone. Stiamo andando avanti e se vuole sa dove trovarci.

I TORMENTI DEL GIOVANE CARLO ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo