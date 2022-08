IO CORRO DA SOLO…

《VENGO ANCH’IO …..Il “VENGO ANCH’IO…..” è il termine con il quale viene indicata la commedia della politica all’italiana, in scena in questi giorni nelle stanze che contano dei palazzi romani.

SCENOGRAFIA:

il palcoscenico, più semplice possibile, un tavolo su sfondo di partito, da dove il guitto commediante recita la parte, improvvisata, di salvatore della patria, leggendo i componenti del cast.

PROTAGONISTI:

Fra i maggiori interpreti della “commedia all’italiana”, oltre ai soliti noti, quelli del filone del “più li butti giù, più li trovi su”

della Premiata Compagnia dei Burattini, comunemente chiamata “il carrozzone” di centro destra, che da trent’anni vivono con lo slogan “Ghe pensi mi” e “un milione per tutti”. Quest’anno te li ritrovi attorno a quella fiamma tricolore, quella fiamma di missina memoria, che i nostri padri avevano relegato nelle fogne.

Oltre a loro, come dicevo, dall’altra parte troviamo una nuova coalizione, una Compagnia da Campo largo, una compagnia di Guitti che, nella loro certificata incompetenza, credono di potere decidere chi è degno di salire sul palco.

Dei Guitti che come repertorio hanno solamente la recita del “VENGO ANCH’IO, NO TU NO!”

Dei Guitti, ora buoni ma un pò sciocchi, ora astuti e scaltri, che con le loro uscite bizzarre, ingarbugliano la già tanto confusa recita della “commedia all’italiana”.

Questa è la Premiata Ditta, quella del cosiddetto centro-sinistra, quella che fino a poco tempo fa, aveva in cartellone il “Conte o Morte”.

La stessa compagnia con l’aggiunta dell’ultimo attore hollywoodiano uno stuntman da Azione, con ambizioni da regista, che “arruzzolati” in un fantomatico “Fronte Repubblicano”, pensano di lasciare fuori l’unico attore, un vero primo attore, colui che da solo ha messo in cartellone il capolavoro “Draghi”, uno spettacolo applaudito da tutto il mondo, mentre loro, Guitti, continuavano la recita del “Conte o Morte”……

Un capolavoro di fischi e fiaschi.

Ora gli stessi, te li ritrovi tutti assieme, forse, appassionatamente, sul palcoscenico della “commedia” che rischia di diventare “Farsa”.

Tutti pronti, a parte qualche ammuina, a salire sul carrozzone del csx, chi per convenienza e chi per sopravvivenza, pretendendo che, a non salire, sia soltanto colui che dal carrozzone ha SEMPRE fatto scendere guitti e mestieranti.

TITOLO DELLA COMMEDIA:

“Vai avanti tu che mi vien da ridere”

TRAMA:

Quelli di Bibbiano, noti priduttori del Campo largo, quelli che non volevano Draghi, con l’aggiunta di quelli di LeU che non l’hanno votato, e la partecipazione straordinaria del Don Carlos della Calenda, e di quel Giggetto del “mai con il PD”.

Tutti assieme, appassionatamente, alla conquista del Sacro Graal (l’Agenda Draghi), custodita dal Cavaliere Nero. Resta da scrivere la fine.

P.S.= NON APRITE QUELLA PORTA, restiamone fuori. Quanto meno Renzi porta avanti l’agenda DRAGHI. E MIEI CARI RenZi potrebbe fare il pieno di consensi di tutti i delusi dal tradimento Draghi .Almeno una parte di tale astensione potrebbero apprezzare Renzi notoriamente il realizzatore del governo Draghi.

MA! La triste realtà ,la quale con la disarmante stoltezza dei soliti noti e quel popolino incosciente e politicamente immaturo ,continuano a tenere il paese ingovernabile ,sia per la stragrande evasione dalle urne e per la continuità a votare i soliti incapaci e sciacalli per il solo pensiero di restare fedeli a dei partiti i quali non hanno più quello spirito di programmare cose utili al paese , ma solo poltrone per loro. Questo misero popolino ,drogato dagli incapaci ,ogni giorno si rivela sempre più ceco e sordo ,nonostante le boiate fatte dai loro beniamini i quali ogni giorno per un cappuccino e un posto in parlamento ,tradirebbero i loro genitori alla barba dei beoni. A questo popolo hanno insegnato di odiare i competenti con la scusa che siccome sono intelligenti e competenti ,sicuramente vi fregano ,mentre gli stolti ,gli ignoranti e i pifferai ,sono coloro che stanno dalla vostra parte. La verità invece e’ che i capaci e intelligenti creano lavoro e benessere ,gli altri ,assistenzialismo ,deficit e regressione,ma il popolino sembra strano preferisce quest’ultimi .Non c’è niente da fare questa malattia popolare e’ come la pandemia ,cerchi di stroncarla e ti accorgi che dalle sue viscere nascono continue varianti tossiche. Quindi la vedo molto in salita la categoria dei capaci .COMUNQUE! Da soli , anche se per puro caso non ce la faremo, saremo sempre un partito serio.

Avanti cosi RENZI uno dei pochi leader politico ITALIANO.E leader di ITALIA VIVA, non pretendi poltrone, ma il meglio che un governo serio competente può offrire per bene comune. Ti distingui e ciò fa rodere …non demordere politico geniale che tira fuori la soluzione e migliori e ne abbiamo si,tante prove …Immenso Renzi con una squadra meravigliosa..oggi RENZI ha detto cose buone e giuste anche se interrotto dal conduttore di turno di casa Cairo la sette ,uffa!Griillina sempre )però siamo riusciti a capire le verità ben dette da ITALIA VIVA.

IO CORRO DA SOLO… ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo