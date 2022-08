C’è un proverbio che dice meglio soli affidabili competenti onesti, che essere accompagnati e poi denigrati e estromessi per il moto del fare niente perche tutto resi per la poltrona. Ma il CALENDA non diceva che le ammucchiate non gli interessavano , Renzi meglio da soli se la gente vorrà ti premierà per la coerenza altrimenti il peggio sarà per tutti.Io voterò Italia viva.Io sto con Matteo, anche all’opposizione. La serietà e la coerenza sono valori molto importanti. Ricordiamolo tutti.Credo che sia in assoluto la cosa migliore, ed è al che l’occasione di contarci veramente quanti siamo, sono ottimista ma se non dovesse essere che superiamo la quota di sicuro la prossima tornata raddoppieremo perché gli italiani prima di capire devono toccare il fondo. Importante è superare lo sbarramento e poi ne vedremo delle belle, ovunque saremo.

La nuova intesa. Letta e Calenda hanno raggiunto l’accordo per le elezioni.

Al Partito Democratico andrà il 70% dei candidati nei collegi uninominali, mentre il restante 30% sarà per Azione e +Europa. Un «patto importante» per essere «vincenti»

Dopo giorni di schermaglie, litigi e divieti, Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova hanno trovato la quadra per un’intesa elettorale. «Un patto importante», ha sottolineato Enrico Letta, «all’interno di un accordo più largo con altre componenti a nostro avviso fondamentali per essere vincenti nei confronti della destra»

I termini sono chiari: la totalità dei candidati nei collegi uninominali della coalizione verrà suddivisa così: al Parito Democratico andrà il 70%, ad Azione/+Europa il 30% scomputando dal totale dei collegi quelli che verranno attribuiti alle altre liste dell’alleanza elettorale.

«Non è immaginabile – continua Letta – che il Paese, dopo Draghi passi al governo delle destre o guidato da Giorgia Meloni. Dopo Draghi l’Italia ha bisogno di una esperienza di governo che porti avanti programmi che hanno avuto grande successo»

E Renzi? «Le porte sono aperte a tutti e io ci ho pensato molto. È del tutto evidente che la rottura in questa fase paga quasi sempre dal punto di vista dei numeri, ma non si fa politica per i numeri. Non credo che nessuno abbia mai messo veti dal punto di vista coalizione», ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, in conferenza stampa alla Camera.

La risposta arriva quasi subito su Twitter, a firma del presidente di Italia Viva Ettore Rosato: «Un polo di centro, moderato, riformista, coerente con quello che abbiamo sempre detto alle prossime elezioni ci sarà. Saremo noi».

