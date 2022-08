RENZI FA SEMPRE SCUOLA.

Ti ho ascoltato e ho apprezzato tutto ciò che hai detto. I giornalai che erano in trasmissione (specialmente quella con la bocca a canotto…) erano solo disponibili per le chiacchiere, non per le cose serie. Matteo sei l’unico politico degno di questo nome. E serve votarlo, questa volta coinvolgendo più persone possibili questo farà la differenza per il bene o il male per l’ITALIA.

Grande Renzi a la7 nella trasmissione “la corsa al voto”. Dopo una simpatica scaramuccia con Mentana durante una sua breve presenza, il dibattito è proseguito con il conduttore Paolo Celata e la giornalista Silvia Sciorilli Borrelli in studio unitamente a Renzi. Collegato on line il saccente giornalista Alessandro De Angelis. Matteo Renzi con fare sornione lo ha ascoltato con attenzione sino a quando lo ha colto in fallo, nel momento in cui è stato incautamente accusato di aver messo la fiducia per questa pessima legge elettorale tuttora in vigore. “Questo è un falso storico” gli ha ribadito più volte il leader di Italia Viva, spiegandogli con dati precisi che non era lui Presidente del Consiglio. Il De Angelis è rimasto gelato, accusando il colpo con una leggera smorfia, che tradiva il suo disagio. Sette a zero e palla al centro. I giornalisti o presunti tali, che intendono fare i saccenti con Matteo Renzi, farebbero bene a studiare mattina e sera, per anni prima di essere all’altezza di discutere con lui

