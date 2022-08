Salvate il soldato Renzi !No non serve salvate il soldato Renzi! Il soldato renzi si salva da solo.VOTATE IL SOLDATO RENSI.PERCHE DA SALVARE E L’ITALIA.

Lo voto perché è la scelta migliore. Almeno quando parla parla di fatti.Io lo trovo il miglior politico che abbiamo oggi in Italia. Fa ombra a molti, specialmente nel PD, per cui sono anni che lo criticano e sono riusciti a convincere gli italiani che sia antipatico. A parte il fatto che non si vota la simpatia, non mi sembra affatto antipatico, anzi penso sia un’ottima persona anche umanamente parlando. I sondaggi lo sanno all1,8%. Ma io credo che valga tra il 10 e il 615%. Chi viene sondaggiato fa fatica a dichiararsi per Renzi, per paura di essere deriso. In realtà, come hanno sottolineato altri commenti, Renzi, che piaccia o no, è stato l’unico vero leader politico degli ultimi 15 anni. Può non sembrare simpatico, ma è l’unico che sa guardare avanti. Forza Renzi.

Renzi ha fatto i suoi errori, senza dubbio. Tuttavia è uno dei pochi che ha una visione e capacità politica, capolavoro Draghi ne è l’emblema. Ma per gli italiani è quello antipatico, non quello degli 80 euro o dei diritti civili.. Speriamo ne sono certo passi lo sbarramento, avremo bisogno di Renzi nella prossima legislatura che, molto probabilmente sarà un caos simile all’attuale…Io spero(e la speranza e l’ultima a morire) che alle prossime elezioni raggiunga un 5/ 10%.se così fosse ne vedremmo delle belle!! Chiunque vada al governo dovrebbe fare i conti con lui e tutti gli eletti di IV. Marattin Bellanova ecc…. sono capaci di fare politica. Se i furbastri del PD e di tutta la sinistra avessero capito che non si raggiunge il 42% come ha fatto lui, se non si è grandi politici, oggi non dovrebbero elemosinare qualche voto in più per battere le destre. Povero Letta, non sa più a che santo votarsi.

Renzi e’l’unico leader politico degli ultimi 25 anni che ha tentato di fare qualcosa di nuovo mettendoci la faccia.Letta e C. vivacchiano timorosi di esporsi, di osare.Lotta ai ricchi che per loro sono tutti coloro che percepiscono piu’ di 2000 euro mensili. Renzi ha il mio voto e quello di molti altri che conosco.

Il PD ha assassinato l’ unico segretario con una visione da statista.Non solo lo ha assasinato ma continuano imperterriti a farlo. Si fanno prendere in giro dai vari Frattoianni, Speranza, dal genio della politica e sotto sotto consigliere che risponde al nome di D’Alema. E pensare che per salvarsi si erano attaccati al salvagente Conte che da mesi sta annegando.Ma Renzi è l’unico uomo leader veramente politico, capisce giochi e situazioni prima che si manifestino. Ha una visione! Quanti altri possono dire lo stesso? Può non essere simpatico, ma quello è lavoro da comici che abbiamo già visto meglio stiano alla larga dalla politica.E tutti lo evitano perché ne riconoscono capacità e fiuto e lo temono. Un po’ come il capoufficio che premia il più fesso rispetto al più brillante solo per paura che quest’ultimo gli faccia le scarpe. Io spero che il popoio in questi anni di mala politica,sia maturato, e che con il voto dia una lezione a questi marraiupli politici, votando in massa ITALIA VIVA E IL SUO LRADER RENZI. QUESTA E L’UNICA SOLUZIONE PER SALVARE L’ITALIA.

Salvate il soldato Renzi !No non serve salvate il soldato Renzi! Il soldato renzi si salva da solo.VOTATE IL SOLDATO RENSI.PERCHE DA SALVARE E L’ITALIA.

I leader contemporanei di destra-sinistra-centro sognano di liberarsene lasciandolo fuori dal Parlamento ma è tra i pochi da “salvare” fra coloro dati in uscita.

Lo spunto è la “narrazione” di un fatto accaduto. Un signore distinto, tendenza moderato, genere critico, si dichiara. Di fronte al panorama politico odierno voterebbe Renzi. Non è il solo. Se guardiamo la movimentazione delle prossime elezioni prevale la conservazione. Un moloch di candidati già visti e provati che mirano a salvarsi. Sia in una coalizione che nell’altra. D’accordo, il programma. Che è nell’inner circle delle liturgie imbevute nello zolfo. Una volta al Governo si va à la carte del giorno. E così sia. È preferito fare il compitino della contesa elettorale sulle benvenute paure “mamma li turchi” se governerà la destra o sulle influenze dei russi, più in là la bellavista della migliore affidabilità atlantica a proseguire la guerra.

Coalizioni ammonticchiate per tentare di vincere. Non c’entra il leader, dicono all’unisono. Invece c’entra eccome. E il bouquet dei candidati (autonominati), col distico temporaneo di front runner, si arricchisce di giorno in giorno. Della compagnia fanno parte gli elettori che votano secondo il “mi piace” che cede all’x factor di turno. Mi piace la Meloni (ex ministro nel lontano 2009, a proposito di novità), mi piace Salvini (ex ministro), mi piace Letta (ex presidente del Consiglio, insieme a parte del Popolo delle Libertà, aumentò Iva e introdusse la Tasi), mi piace Calenda (ex ministro). L’audacia è assente. Mi sarei aspettato un Bonaccini presidente della regione Emilia-Romagna a farlo lui il front runner per il campo largo del Pd come avrei auspicato Zaia nella competizione per la Lega o Di Battista per i 5 Stelle. Sono candidati che meglio interpretano la ragione sociale d’appartenenza. Spargono quel sentiment minimo di novità, ai quali puoi fare la domanda “come vedi quello che c’è fuori?”. Un mitigato rinnovamento della classe politica. Perché i partiti che si apprestano al voto e tacciono su come selezionare la classe dirigente, come classificare il merito, anche rispetto alla pessima figura di questi anni, rappresenta lo sfregio dell’incapacità e il decadimento progressivo del blasone etico e morale. Così ancora di più si foraggia l’idea della conservazione in cooptazione di cui sopra, quella dei quattro amici al bar.

Quindi, di fronte al bouillon politico spiaggiato per il 25 settembre, Matteo Renzi non sfigura. Malgrado alle prossime elezioni nessuno si vuole accompagnare a lui. E in cuor loro i leader contemporanei, di destra-sinistra-centro (in pectore) sognano di liberarsene lasciandolo fuori dal Parlamento. Facendo i preziosi, spremendolo, dispensando l’ultimo rancore di cui sono intrisi. Ma storicamente, Renzi, per quello che ha fatto il suo Governo, e quello che ha combinato dopo (da Draghi a Mattarella, colpendo e affondando Lega e Conte) è tra i pochi da “salvare” fra coloro dati in uscita. Alcuni progetti sono andati male e si trova, obtorto collo, a cercare apparentamenti o in ultima istanza correre da solo. Consapevoli del pericolo ma la sfida di candidarsi senza abbracci compassionevoli di salvataggio (del Pd che gliela farebbe pagare comunque cara) gli renderebbe onore ed emergerebbe di una spanna rispetto gli altri competitor in corsa. Chi meglio di lui? Calenda-Carthago, forse, che vuole portare il partito, personalissimo, Azione, al 20% per, poi, regalarlo? Calenda l’ha creato Renzi (e infatti sta attuando per filo e per segno quello che aveva in testa l’ex premier): a quel punto se uno deve scegliere preferisce l’originale.

Paradossalmente il rimpianto per Renzi “politico” si è appalesato durante il regno del magister Draghi. Un premier, l’ex capo della Bce, non politico e si è visto quando ha dovuto approcciare a questioni delicate e complesse come la guerra (e le sanzioni) con eccessiva disinvoltura, salvo poi, ex post, nell’interregno degli affari correnti, accorgersi che avremo un inverno duro. Il giudizio è sull’incapacità di prevedere e prevenire. Nel silenzio dei leader di partito. Si rammenta che la crisi economica con gli aumenti esagerati dei prezzi dell’energia c’era già nell’estate del 2021, prima della guerra, possibile che un grande esperto di economia non se ne occupi trovando rimedi?

Un consiglio non richiesto a Renzi lo diamo. Lasci stare l’agenda Draghi. La ceda. Come non si fa una coalizione contro qualcuno agitando paure, non si può abbracciare un programma già in parte realizzato, l’agenda Draghi, appunto, che tutto fa meno scaldare i cuori e dare risposte immediate. Piuttosto l’ex premier fiorentino punti al lodevole piano di cose fatte durante il suo Governo, per altro mai dovutamente sostenute (anzi, negate dal senso comune), dagli 80 euro al job act. Ci aggiunga qualcosa di liberale, una roba tipo la deregulation delle professioni, togliere il valore legale del titolo di studio, atti che non costano nulla agli italiani, poi presti un occhio alle partite Iva (Salvini agita pace fiscale e flat tax ma è aria fritta) proponendo un riforma del fisco in due tronconi, prima l’amministrazione dell’Agenzia delle Entrate e, l’altra gamba, la burocrazia assurda delle mille scadenze, pagine e codici da compilare. Eppoi chieda il Mes, 37 miliardi per rimettere in sesto la sanità, mai più liste d’attesa, i lavoratori proprietari di impresa, per avere salari per lo meno decenti, e una scuola di arti e mestieri che sforni professioni utili al lavoro.

Chissà, se supererà la soglia per entrare in Parlamento può riaffacciarsi come king maker per i prossimi cinque anni.

Salvate il soldato Renzi !No non serve salvate il soldato Renzi! Il soldato renzi si salva da solo.VOTATE IL SOLDATO RENSI.PERCHE DA SALVARE E L’ITALIA. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo