LA GRANDE AMMUCHIATA ANCORA PRIMA DI PARTIRE SI SFASCIA TUTTO.

“No” di Si e Verdi al patto Letta-Calenda. E aprono ai 5 Stelle.I leader di Sinistra italiana e Verdi chiedono un incontro a Letta: “Verifichiamo le condizioni”. Domani il faccia a faccia. Sullo sfondo c’è l’alleanza con il M5S

Ormai vanno sempre peggio. Si contraddicono su tutto già da ora. Come l’apertura del m5s ai piccoli partiti, quando per anni hanno rifiutato ogni apparentamento o alleanza…ridicoli! E gli elettori certo non capiscono tutte queste manovre oscure….

Faccio un appello ai giornalisti affinché mettano in evidenza con video e registrazioni, tutto quello che si sono detti questi Cattocomunisti sinistroidi alle spalle uni dell’altro, negli ultimi cinque anni affinché qualche italiano con le idee confuse, le abbia più chiare, questi son il marcio del marcio, con idee in stato avanzato di decomposizione, alquanto vomitevoli.Si sono infamati e sputtanati a vicenda su qualunque argomento ed ora fanno finta di niente?Italiani che li appoggiate non vi fate un po’ schifo anche Voi.Guardate che con nessun denaro al mondo si potrà mai comprare la DIGNITÀ.#iovotoitaliaviva. E sara la primavera politica verrà.

