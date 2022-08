LA STORIA NON FINIRA’ IL 26 SETTEMBRE…Continua a tremare, ti vogliono isolare perché hanno paura!!

LA STORIA NON FINIRA’ IL 26 SETTEMBRE… Continuano e cercano di tremare contro chi fa politica per l bene del ITALIA, ti vogliono isolare perché hanno paura!!

Sono trent’anni che ci turiamo il naso per non far vincere le destre. Siamo stanchi. Che vincano e gli elettori italiani se ne assumano tutte le loro responsabilità. Dopo averci consegnati mani e piedi nel 2018 ad una congrega di nullafacenti e scappati di casa oggi, forse, forse, consegneranno il paese a chi in passato lo ha portato sull’orlo della bancarotta. Ma lo facciano assumendosene tutte le responsabilità… perché poi pagheremo tutti comunque…

Noi dobbiamo guardare al futuro e possiamo farlo solo se non ci prestiamo al ricatto di stare tutti uniti contro la destra. Questa finta unità che dura solo lo spazio di una elezione è foriera di disastri (ancora paghiamo di fronte al paese i disastri combianti dall’Unione di Prodi). Guardare al futuro significa segnalare agli italiani che un’altra possibilità c’è di fronte al bipolarismo ammuffito in trenta anni di recite (ben riassunte dalla maschera berlusocniana).

Avremmo voluto farlo insieme ad Azione ed a +Europa, ma si sono tirati indietro (con la scusa ormai trita e ritrita che sennò vince la destra).

Lo faremo da soli ed insieme a tutti quegli elettori di Azione e di +Europa che non se la sentono di stare nell’accozaglia messa in piedi da Enrico Letta.

Guardiamo al futuro, perchè la storia non finirà il 26 settembre.

Pensano di averci seppelliti ma non sanno che siamo le semiti che porteranno frutti…per il nostro futuro.

