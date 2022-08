RENZI: “Mi gioco l’osso del collo” Rischiare e il tuo forte, senza rischio niente vittorie, ce la faremo . “Mi gioco l’osso del collo”. L’ha detto tante volte, ai tornanti decisivi di una carriera politica fatta di strattoni e scommesse rischiose. Non sempre era vero. Stavolta sì, più che mai. Dentro o fuori: dal Parlamento, dalla politica. Matteo Renzi si gioca tutto. Corsa solitaria. Obiettivo: un milione di voti. Quanto serve per centrare il 3%.Mi coreggo, da vecchio politico riformista, mai dire o scrivere numeri o percentuali a ribasso : “la soglia minima è il 3%, bene. Noi quella soglia la raggiungeremo tranquillamente e punteremo al 5/6%.” In politica bisogna sempre parlare di obiettivi massini e non limiti o obiettivi minimi, e finalmente sapremo quanto vale Italia Viva, altro che sondaggi! Vero Matteo, la posizione di Italia Viva e’ molto chiara. Non equivocabile. Come ripeti spesso, ”zaino in spalla” e andiamo a vincere questa sfida.

Parliamo del futuro. Non bisogna parlare dell’avversario. Non fare previsioni su chi voterà IV. A lungo andare stanca .Distinguiamoci anche in questo.

Mi rendo conte che avere rapporti con Renzi richiede un carico di pazienza da santi: l’uomo è un continuo accavallarsi di idee in evoluzione. Ma quel che conta è che alla fine riesce quasi sempre ad esprimere la scelta giusta.

Perciò, tagliarlo fuori da un accordo dell’area riformista e liberale resta inaccettabile. Voi state cercando soltanto il modo di imbrigliarlo.Ma non avete l’itelligenza e competenza per farlo, sapete solo denigrarlo, perche la liberta che ti da l’onesta non si puo imbriliare

Cio’ che ci distingue sono le idee riformiste e la competenza. Sto leggendo “il Mostro” Vorrei che lo leggessero in tanti e poi criticare a ragion veduta Matteo Renzi non per ideologia tipo quelli del Fatto Q .che oltre tutto denunciati stanno sovvenzionando la famiglia Renzi. Travaglio le spara grosse sempre, va fuori di testa quando vede o sente Renzi e in TV lui e l’attuale direttore della Stampa un tandem che con la conduttrice di otto e mezzo sempre in tre all’attacco hanno fatto una figura meschina, poveri giornalisti senza o poca etica al servizio dei padroni dei media. Renzi dice e scrive, parla in Senato, tutto al chiaro. Chi crede di aver ragione non ha che denunciare per falso. Finora pare tutti fermi anche Ermini. Io trasecolo di quanto la Magistratura e altri dipendenti delle Istituzioni dello Stato hanno potuto fare liberi di crocifiggere un Parlamentare e anche Premier all’epoca.

RENZI:”Mi gioco l’osso del collo” Rischiare e il tuo forte, senza rischio niente vittorie, ce la faremo ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo