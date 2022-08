Cari Calenda e Letta, l’agenda Draghi da voi non esiste.

Cari Calenda e Letta,nella vostra coalizione l’agenda Draghi non esiste. Il premier (DRAGHI) ha messo capacità e credibilità in un governo di coalizione, finché non hanno prevalso le bandierine. Ora alla sinistra serve un programma autonomo e innovativo, sennò è assenza di idee,ed e quello che avete dimostrato d’avere,dopo il governo RENZI.

PER LORO. L’ agenda Draghi è un bluff,anche perché un Letta e un Calenda non fanno un Draghi. Il programma innovativo sarebbero le patrimoniali dopo gli sperperi fatti dal allora amico Conte. Eccolo qui il programma. E ricordiamoci che alla fine le tasse aumenteranno per tutti. Il fatto che l’agenda Draghi è una frase vuota in bocca a Letta e Calenda .Sulla patrimoniale ,che non condivido ,non vorrei penalizzasse gente come me che ha lavorato una vita per comprarsi una casa da lasciare a chi rimane per aiutare gente che resterà poi povera ugualmente o per sfortuna o per neghittosità ,comunque ,un’altra uscita elettorale inconcludente di un professore che è vissuto a lungo in Francia e di un rampollo della Roma bene ,tutti tanto sensibili in clima elettorale .“Il Re è nudo”, è da tempo che a sinistra sanno solo parlare di antifascismo e femminile delle cariche pubbliche, per far sembrare importanti cose che non contano nulla, sperando che pochi si accorgano che delle cose che contano e non sono capaci di occuparsi.

Qualche giorno fa, ospite di in Onda, Walter Veltroni, all’ennesima domanda sull’agenda Draghi, il metodo Draghi, il perimetro Draghi, Draghi dopo Draghi, Draghi forever, Draghi di qua, Draghi di là, ha risposto così (aridatece Renzi) sottraendosi alla seduta spiritica, perché tale è la ricerca dell’effetto Draghi senza il titolare in campo, schierato, parlante e disponibile: il premier, chiamato a svolgere il suo compito in piena emergenza, ha operato bene, bisogna essergli grati, è stato all’altezza del suo ruolo di riserva della Repubblica, ora però bisogna evitare di tirarlo per la famosa giacchetta.

Cari Calenda e Letta, l'agenda Draghi da voi non esiste.

