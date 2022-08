Cosa vogliono Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. E Calenda fa il Calenda e ricomincia a tormentare Letta.

I leader di Verdi e Sinistra Italiana hanno molto criticato il PD per l’accordo con Azione, che secondo loro sposta la coalizione troppo verso il centro. Il leader di Azione scrive su Twitter: “L’intesa con il Pd può essere cancellata no annacquata. Il patto non si rivede. Stop ai partiti zattera aggiunti all’ultimo. Serve chiarezza”. Ma Letta risponde: “Nel patto presente autonomia programmatica. Non bisogna essere d’accordo su tutto” GRAN BELLA COALIZIONE, E SIAMO AGLI INIZZI

Ho visto ieri sera Fratoianni e Bonelli in TV e mi hanno nauseato. Arroganti, presuntuosi, non hanno fatto mezza apertura al PD.

“Per quale motivo il PD (e Azione/+Europa) dovono allearsi con chi (…)? Questo fatico a capirlo.”

Perché PRIMA si prendono i voti e POI si litiga. Ma non dovevano allearsi. Dovevano semplicemente apparentarsi per presentare candidature comuni nei collegi uninominali, per sottrarne il più possibile alla destra.

Certo che anche io, come molti (compresi molti politici) fraintende il senso e il funzionamento dell’attuale legge elettorale.

In Germania i Verdi sono al governo coi Liberali, oltre che coi Socialdemocratici. E in campagna elettorale i programmi non erano certo identici, tutt’altro. Dopo le elezioni si sono seduti a un tavolo, hanno fatto una trattativa durata due mesi, e hanno formato il governo.

QUI DA NOI NON SI PUO E NON CAPISCO MA PROVO AD ANALIZZARE LA ZITTUAZIONE: Per quale motivo il PD (e Azione/+Europa) dovevano allearsi con chi (1) è stato all’opposizione del Governo Draghi; (2) conta tra l’1 e il 2%; (iii) vota contro Svezia e Finlandia nella NATO; e (3) ha un’agenda incompatibile con l’attuale situazione ambientale ed energetica, perchè vaga, irrealizzabile e inefficace?

Questo fatico a capirlo.

Nell’assurda ipotesi, poi, che vincesse il csx quali ministeri dovrebbero andar loro? Quello dell’Ambiente? della transizione ecologica? dello sviluppo economico? E per cosa? Per avere incentivi a pioggia per le CER/FV su tetto e niente eolici e PV utility scale (che sono quelli che servono)? Per non avere rigassificatori?

La porta dei 5S è aperta, vediamo quanti degli attuali parlamentari ex5S e ora Verdi, SI possono ricandidarsi, e vediamo quanti seggi prendono.

Io capisco l’elettorato duro e puro, capisco la rappresentanza, capisco tutto.

Ma un partito che di fronte all’emergenza energetica e climatica non riesce ad andare oltre l’1% nei sondaggi è un partito guidato da dirigenti inetti e come tale per quanto mi riguarda non merita apparentamenti con partiti più forti, radicati e seri.

Eh si. Meglio perdere da duri e puri. La sinistra italiana non cambierà mai…Non so se valga la pena difendere Verdi e SI, tanto più che potrebbero esserci, dietro le loro levate di scudi, motivi “tattici” più che ideologici, ma vorrei provare a suggerirvi un’altra chiave di lettura.

Se tu sei portatore di un ventaglio di idee su come debba essere la società italiana. Hai una base piccola, ma proprio per questo tendenzialmente più omogenea e meno “diluita” di quella dei grandi partiti, fatta di persone che – almeno su alcuni temi chiave – la vedono allo stesso modo. Anzi: se queste persone si sono aggregate nel tuo piccolo partito invece di andare altrove, è proprio perché trovavano questi temi fondamentali, magari negoziabili ma non stravolgibili.

Decidi comunque di tentare un’alleanza con il grande partito più vicino alle tue posizioni. (Vorrei suggerire che questo è, di per sé, indice di pragmatismo. La sinistra che è veramente dura e pura non si alleerebbe col PD neanche se scendessero per mano Marx ed Engels a ordinarglielo). Sai che non potrai realizzare il 100% del tuo programma, ma hai speranze di influenzare il loro, “spostandolo” a sinistra. É poca cosa, ma è il massimo che puoi permetterti.

Il grande partito però imbarca anche un altro soggetto politico, che è diversissimo da te. Siccome questo soggetto politico “tirerà a destra” su varie questioni per te essenziali, tu non riuscirai a spostare a sinistra il PD su nulla, perché la tua influenza verrà annullata da quella contraria di Azione. Peggio: Azione avrà un peso maggiore del tuo, e tu rischi seriamente di ritrovarti a sostenere coi tuoi voti proposte politiche che avversi. Possono girarti leggermente le palle?

Certo che possono girarti le palle. Però mi chiedo, dire prima al PD guarda che a loro Calenda non piaceva e non ci sarebbero stati? Faceva scortese?

Poi mi sta benissimo il discorso sul ‘profilo politico lontano dalle sue posizioni’ ma ‘sti qua sono pronti a scaricare il PD per il M5S, partito assolutamente a trazione populista e di destra, e dovrei capirli? Ma dai. Non sto difendendo Calenda che mi è pure lui mi sta sulle palle, ma ‘ste mechinazioni della sinistra italiana dove il mio peggior nemico è quello a sinistra, hanno veramente stracciato i zebedei. Calenda compreso. Anche altri oltre a me hanno un accenno di nausea? Si può dire che SI e Verdi sono partiti che non contano nulla? E che una volta che li fai entrare in una coalizione (o peggio in una maggioranza di governo) con tutta probabilità si rivelerebbero completamente inaffidabili? E quali personalità politiche hanno espresso in questi anni? Fratoianni? Voi affidereste un incarico di governo o istituzionale a Fratoianni?

Forse anche per questo Azione rappresenta un’alternativa più credibile per il PD. Non resta altro che prendere atto della solita tendenza “sinistra” (nel senso di disastrosa/sciagurata) a morire da eroi piuttosto che ad adattarsi al contesto e trovare una sintesi…partiti con il campo largo, si è passati man mano al campo stretto e adesso rischia di arrivare al campo santo.

Sono vecchio abbastanza da ricordarmi Bertinotti e Turigliatto che fecero cadere 2 governi consegnando il Paese a Berlusconi.

Basta basta basta. Volete fare i più figli del bigoncio?. Duri e pure fino alla fine? Andate per la vostra strada e prendetevi i vostri voti… se siete capaci. Mi hanno veramente rotto le palle.

