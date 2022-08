Calenda: “No a un altro patto contraddittorio”

“La polarizzazione non sarà tra fascisti e antifascisti, tra conservatori o non, ma tra persone competenti e populisti. In questo senso noi siamo forti, credibili e coerenti. E poi sulla dignità. Mentre Di Maio e Calenda prende i seggi con il Pd, noi andiamo in mare aperto forti solo delle nostre idee e del nostro coraggio. E comunque il 3% non ci basta, puntiamo almeno al 5%”. E aspettarevi una bella (per chi chede in noi) sorpresa .Matteo Renzi

“vengo anch’io! No, tu no!” riassume perfettamente la grande macchina del presunto csx

Se veramente Calenda pensa di risolvere i problemi,ha sbagliato clamorosamente alleanza.Calenda sta nella coalizione centrosinistra perché ha avuto il 30 per cento dei seggi.E i problemi li ha creati. Calenda fà di tutto affinchè il PD rompa l’accordo. Calenda non è affidabile: ha usato il PD come un taxi per arrivare ai suoi scopi. Gli elettori del PD hanno smesso di turarsi il naso e non voteranno sapendo che il loro voto favorisce Calenda. La contendibilità è una pura illusione: Calenda lo sà e vuole tenersi le mani libere per future alleanze con la destra di governo. Infine: sarebbe stato meglio un accordo con i IV. Loro almeno idee e convinzioni, condivisibili o meno, ce l’hanno.

Calenda e PD hanno sottoscritto un documento. Nessuno può, per entrare in coalizione, chiedere la negazione di parti di quel documento. L’inclusione dell’estrema sinistra, di fatto ambigua sulla Russia e che ha sempre osteggiato Draghi, è l’errore strategico commesso da Letta. Serviva coalizione Azione/+Europa, IV, PD

CE CHI MI DICE: A me piace Fratoianni! Splendido cinquantenne, sempre a sinistra di qualcosa. Che si dedica con passione anche a «migliorare la salute dei lavoratori, ridurne lo stress, liberare tempo da dedicare ai propri affetti e passioni, aumentare la produttività e creare nuovi posti di lavoro, dare uno psicologo a tutti». Passato attraverso numerose esperienze e nascite e morti di partitini di sinistra. Coerente nella sua azione contro quello che fa il PD: contro il governo Renzi, contro il governo Gentiloni, contro il governo Draghi…. Sempre spensieratamente al limite della soglia di rappresentanza. Una domanda cari amici: cosa ci fa col PD?

A mio parere con un popolo come questo il csx è destinato a perdere e l’unico obbiettivo che realisticamente può perseguire è evitare che la destra prenda il 60% dei seggi (il che le permetterebbe di modificare la costituzione a suo piacere, senza referendum confermativo). A questo fine (ripeto: il solo realistico) è meglio se le varie anime del csx vanno alle urne separate.

Ancora una volta gli unici ad avere le idee chiare sono un certo Renzi e IV. Avete presente quell’antipatico che guida quel partitino del 2% ? beh è proprio lui, e io, per la prima volta, potrò votare un partito senza le solite zuppe pre elettorali destinate ad essere buttate nella spazzatura subito dopo le elezioni perchè immangiabili. Qualcuno dice che ciò favorirà le dx, io invece sostengo che se dovessero vincere le dx la colpa è unicamente del PD con il suo inconcludente e incapace Segretario.

