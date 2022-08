LO SO CHE ORA MI ATACCHERETE E CERCHERETE DI BLOCCARMI MA “Prima di attaccare le persone sui social, ai fini di una civile comunicazione tra umani, sarebbe importante non manipolare gli argomenti altrui…sarebbe anche necessario fornire prove delle proprie affermazioni…anche se, ovviamente, questo sarebbe un percorso più difficile da seguire perché richiede tempo,competenza, pazienza e studio…”

IL CORAGGIO DI USARE/ALZARE LA TESTA.

La crescita economica non sarà tutto, bisogna vedere come verrà gestita dal sistema politico ed economico per diffondere benessere e ridurre le disuguaglianze. Ma senza crescita non esiste neanche la possibilità di discutere come redistribuire.

La notizia positiva è che l’Italia è il Paese che è cresciuto di più nel mondo nel periodo dal 4° trimestre 2020 (fine del governo Conte, base di partenza del confronto) al 2° trimestre 2022 (tutto il governo Draghi).

In questo periodo il Pil italiano è cresciuto del +7,6%, precedendo la Corea del Sud (+5,6%), la Francia (+5,4%), il Canada (+5,2%), gli Usa (+4,9%), la Cina (+2,7) e la Germania (+2%).

Il Pil italiano, nel 2022, si attesterà sul +2,9%, superando quello della media europea che sarà del +2,6%.

Non siamo più il fanalino di coda, come non lo fummo col governo Renzi dal 2015 al 2017.

Il risultato è frutto di un incremento costante del Pil italiano lungo tutti i sei trimestri del governo Draghi, guadagnato su una linea economica ancorata a due scelte politiche: la prima una politica espansiva, riavviando una mole di investimenti pubblici bloccati fino ad allora e di incoraggiamento degli investimenti privati nei settori manifatturiero, edilizio e dei servizi (soprattutto turismo); la seconda mantenendo rigorosamente sotto controllo i conti pubblici.

La prima scelta smentisce che ci sia stato un effetto di trascinamento delle misure economiche del governo Conte, che cadde anche per la sua stagnazione, tutta centrata solo su bonus e assistenzialismo con regole sbagliate. Che in molti casi hanno aggiunto allo sperpero anche il malaffare.

La seconda scelta dimostra la capacità di Draghi di espandere l’economia senza mandare in pezzi i conti pubblici. Uno dei punti principali dei quali era garante, apprezzato, nei confronti dell’UE, che ci dovrebbe trasferire circa 200 miliardi versati per lo più da cittadini di altri Paesi.

A questi dati fa riscontro l’aumento degli occupati di oltre 402mila unità, dal giugno 2021 al giugno 2022, con un incremento solo in un mese, da maggio a giugno 2022, di ben 112mila assunzioni a tempo indeterminato (+0,8%) e una diminuzione di 3mila di quelle a termine (-0,1%).

Quanto sbagliavano i sostenitori dell’art. 18 (cancellato dal governo Monti – Bersani – Berlusconi e non da Renzi) e i detrattori del Jobs Act che prevedevano un calo dell’occupazione e licenziamenti in massa! Oggi il tasso di occupazione ha raggiunto il 60%, mai così dal 1977.

Il motivo non è solo la prevedibile ripresa post pandemica, perché quella vale per tutti i Paesi del mondo. C’è chi ha saputo affrontarla meglio di altri e noi siamo stati i migliori.

Ora che il governo Draghi stava mettendo in campo misure di sostegno ai redditi medio – bassi, di definizione del salario minimo, di sostegno a famiglie e imprese, Conte, Meloni, Salvini e Berlusconi hanno deciso di fermarlo.

Tutti in Europa e nel mondo si chiedono sbalorditi come sia stato possibile che quattro leader di partiti, inaffidabili sul piano della capacità di governo, l’abbiano fatto cadere, incuranti dell’interesse nazionale.

La risposta è semplice: rivalse personali da parte dei mediocri e la conseguente paura di perdere potere.

L’Italia è uno strano Paese, se si trova qualcuno in grado di tiralo sù i vecchi poteri di destra e sinistra si coalizzano per farlo cadere. Raccontando che lui è il peggiore e loro sono più bravi.

Continueranno gli italiani a credere a questa truffa politica? O capiranno che per interromperla bisogna uscire dallo schema, esausto, del consenso alle ammucchiate di destra o di sinistra?

Il Terzo Polo si costruisce oggi, votando per Italia Viva, non dopo il 25 settembre.

