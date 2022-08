Matteo Renzi lavora al terzo polo.

Le alchimie in vista delle elezioni 25 settembre e la fatidica soglia del 5% da superare ad ogni costo: Matteo Renzi lavora al terzo polo.

Elezioni 25 settembre e possibili alchimie per sopravvivere al Rosaellum, Matteo Renzi lavora al terzo polo e il leader di Italia Viva sarebbe in contatto da giorni con l’ex sindaco di Parma Pizzarotti. Prove di dialogo dunque per l’ex premier e senatore di Firenze nei confronti dell’ex grillino tornato in pista con “Lista civica nazionale”.

Terzo polo. Si tratta di un movimento molto radicato sui territori che impegna sindaci, amministratori locali, associazioni e promotori di progetti del territorio, che per Matteo Renzi sarebbe dote numerica e ideologica. Pizzarotti pare sia ormai da giorni a Roma per tenere incontri e Lista Civica conferma questo mood, come pure conferma di aver rifiutato la proposta del Pd “di confluire in un’unica lista con quella promossa da Luigi Di Maio e Bruno Tabacci“. Lista Civica ha detto di no al Pd,Per Pizzarotti questa pare sia condizione “irricevibile”. La nota di LCN spiega: “La Lista Civica Nazionale ci sarà alle prossime elezioni, ma non alle condizioni insopportabili che altri avrebbero voluto imporci. Ci saremo, insieme a chi come noi ancora crede che la politica sia quell’impegno che ti toglie il sonno per inseguire un ideale e una visione”. Ma i soliti sostengono che l’intesa tra Renzi e Pizzarotti sarebbe sul tavolo per superare la soglia del 5%.

Renzi “Stare con Forza Italia? No. ha colpito Draghi” “Credo che il motivo per cui Letta abbia parlato con tutti tranne che con noi sia legato a piccole vendette personali per le vicende del passato. Non si spiega una coalizione che mette insieme storie totalmente diverse che parte da un veto a una e una sola forza politica. Evidentemente Enrico pensava di ferirci nel dire: “Tutti, ma non Italia viva”. Vedendo come sono andate le cose non finirò mai di ringraziarlo. Ci ha restituito uno spazio politico e l’indecoroso balletto di queste ore del centrosinistra mi rafforza nel progetto di non partecipare a coalizione finte e posticce. Correremo da soli, parlando di inflazione, guerra, energia, cultura. E faremo una campagna elettorale in nome del coraggio e della coerenza…”. Lo dice, in un’intervista al Corriere della Sera, il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Tutti dicono che non abbiamo voti – prosegue Renzi – e poi però ci cercano tutti. Non possiamo stare insieme a Forza Italia non solo per il passato, ma anche per il presente. Draghi è andato a casa per l’azione di Conte ma anche per la sfiducia di Salvini e Berlusconi. E questo basta per dire che Forza Italia ha commesso un errore clamoroso. Molti moderati voteranno per noi, a condizione che non ci alleiamo con il Pd. E molti riformisti voteranno per noi, a condizione che non ci alleiamo con la Destra. Questo è esattamente ciò che faremo…”.

