Oggi 6 agosto, le litigate di Calenda, tweet per tweet.E le figure di M,in eurovisione

Oggi 6 agosto, le litigate di Calenda, tweet per tweet. Nel centrosinistra e l’acozzaglia che sta cercando di costruire si discute ancora, su Twitter botta e risposta tra il leader di Azione, Fratoianni e Franceschini.

La campagna elettorale si fa anche a colpi di botta e risposta su Twitter. Nel centrosinistra che Letta sta cercando di costruire, il Pd si dice “fiducioso” dopo l’incontro con Europa Verde e Sinistra Italiana, mentre Bonelli e Fratoianni si sono presi altre 48 ore per riflettere e decidere se entrare in coalizione con dem e Calenda. In questo tempo però non si sono risparmiati i cinguettii di dichiarazioni. “Direi che abbiamo raggiunto un punto di chiarezza. Mi pare del tutto evidente che c’è una scelta netta da fare per il ⁦Pd⁩ che ha siglato un patto chiaro con noi che dice l’opposto. A queste condizioni per quanto ci concerne non c’è spazio per loro nella coalizione”, ha scritto su Twitter il leader di Azione, in merito alle dichiarazioni di Nicola Fratoianni: “Agenda Draghi? Non esiste. Lo ha detto Draghi stesso. Povero Calenda, deve correre in cartoleria a comprarsene un’altra. Noi intanto lavoriamo per un’Italia più giusta e più verde”.Calenda ha anche risposto a Dario Franceschini del Pd che poneva l’accento sulle diversità che contradistinguono Pd e Azione. Senza troppe cerimonie ha twittato: “Il terzismo alla volemose bene con noi non funziona. Avete firmato un patto. NATO, rigassificatori, equilibrio di bilancio, revisione rdc, agenda Draghi. Dall’altro lato c’è una dichiarazione al minuto contro tutto questo. Chiarite. Punto”.Il leader di Azione non risparmia nemmeno Enrico Letta, chiamato in causa su Twitter a commentare l’attacco ricevuto da Bonelli.

