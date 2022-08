TUTTI VOGLIONO SPENDERE, MA DOVE SONO E QUANTI SONO I SOLDI?

Abbiamo visto con questo parlamento (uno dei più giovani di Europa e con un’altissima percentuale di neo eletti) di gente nuova che disastri hanno fatto. Non è sufficiente né essere “nuovo” e tanto meno essere giovane per essere capace. Occorre prima di tutto la competenza se no si fanno leggi sbagliate e dannose (tra i tanti errori del 110% c’è stato anche quello di non legare il costo dei lavori ai prezziari regionali così che i prezzi sono triplicati e in alcuni casi anche quadruplicati e questo vuol dire che chiunque dovrà fare dei lavori in casa, anche i più semplici, gli costeranno il triplo di qualche anno fa. Bell’affare!).E infatti in questi anni sono stati sprecati miliardi di euro che se impiegati per la crescita economica ora staremmo tutti meglio. Quando regali dei soldi a una persona (Rdc) non gli risolvi la vita, fai una regalía che può servire a tamponare una situazione ma non il futuro, la possibilità di crearselo, questo si ottiene con il lavoro e il lavoro non può essere solo da dipendente pubblico, ci deve essere chi rischia in proprio per creare lavoro anche per gli altri. Anche perché è il lavoro delle imprese che crea il denaro. E allora invece della carità del Rdc meglio un posto di lavoro vero, essere cittadini non sudditi!

Ma per confondere la realta e racimmolare qualche voto,avanti con le balle e promesse assurde,e per finire denigrare il miglio politico che lITALIA ha, RENZI. Si Renzi si è dimostrato in tutta la sua carriera prima amministrativa e poi politica che è un uomo molto capace, un politico preparato e lungimirante e che, guarda caso, poi prima lo criticano e poi fanno ciò che lui ha proposto dicendo che è farina del loro sacco.

Se sono così convinto di votare Renzi è perché ho visto che in tutti questi anni le uniche leggi per abbassare le tasse le ha fatte il suo governo!e sempre il suo governo è l unico che ha fatto leggi per i diritti civili!ha dimostrato con fatti che sa quel che bisogna fare e lo ha dimostrato anche mandando a casa quella nullità vestita da figùrino di Conte per mettere come primo ministro che anche meglio di Renzi stesso sa cosa bisogna fare per tirarci fuori da sittuazioni disastrosee cioè Draghi!!ora mi pare di avere una certa esperienza in leggi finanziarie e come si fanno i calcoli delle tasse facendolo per professione da 40 anni quindi so che quel che racconta quel pagliaccio di Salvini sono cazzate acchiappa frustrati idem per la Meloni e Letta/Calenda !!

DETTO CIO! Chi irridera a queste proposte che descrivi sotto, e che poggiano le propria fondamenta su punti essenziali per il recupero della crescita economica deve essere considerato per quel che è e che sono: traditori dei cittadini, delle imprese e della nostra Storia.

TUTTI VOGLIONO SPENDERE, MA DOVE SONO E QUANTI SONO I SOLDI?

Mentre gli altri si spartiscono i seggi, come se gli elettori avessero già votato secondo i loro ordini, e ogni tanto qualcuno spara la solita promessa elettorale senza copertura finanziaria (solo il programma Meloni costa più di 80 miliardi inesistenti) Italia Viva si occupa di indicare dove si possono trovare le risorse per fare le cose e quante possono esserne utilizzate realisticamente.

Al primo punto per Italia Viva c’è l’abbassamento delle tasse.

Per aumentare stipendi e salari è più saggio e rapido tagliare le tasse sul lavoro e portare a casa la riforma dell’Irpef, prevista dal PNRR, come stava per fare il governo Draghi.

Significa avere più soldi in busta paga e minori costi per le imprese.

Ma dove trovare i soldi per farlo? E una volta trovati come destinarli sicuramente a questo e non disperderli in mille rivoli inutili, se non impossibili, come bonus, doti e altri sperperi.

Gli altri dicono che prenderanno i soldi dalla lotta all’evasione fiscale. Sono poco credibili, perché a destra parlano di “pace fiscale”, che vuol dire condono alla faccia di chi le tasse le ha pagate e meno introiti, mentre a sinistra non hanno alcun piano su questo.

La digitalizzazione fiscale introdotta dal governo Renzi ha consentito un recupero dell’evasione mai realizzato in precedenza e i suoi effetti positivi possono essere incrementati.

Già oggi gli effetti della digitalizzazione consentono un recupero annuale tra i 15 e i 20 miliardi.

Tuttavia bisogna correggere il paradosso che quei soldi non possono essere utilizzati per abbattere le tasse. E’ incredibile, ma è così.

Per questo Italia Viva ha presentato la proposta di legge n. 3584 del 2/5/22, primo firmatario Luigi Marattin, per destinare le somme recuperate dall’evasione fiscale all’abbattimento delle tasse.

Una proposta semplice, ma nessun altro partito se ne è occupato. A loro basta promettere di spendere i soldi che non ci sono.

Un’altra fonte di risparmio è tagliare la spesa per i consumi della Pubblica Amministrazione, che negli ultimi anni è aumentata di 20 miliardi, superiore all’inflazione,

Applicando ad ogni stazione appaltante pubblica i metodi (già disponibili ma che nessuno vuole usare) di analisi dei fabbisogni e di determinazione del costo standard, si può dimezzare questo aumento e risparmiare altri 10 miliardi, da destinare alla riduzione delle tasse per famiglie e imprese.

Questi due obbiettivi, sui quali Italia Viva si è battuta praticamente in solitaria, possono far recuperare 25/30 miliardi da destinare all’abbattimento delle tasse, che significa più soldi in busta paga.

Vi sembra un discorso troppo “tecnico” e poco “politico” da capire? Non credo proprio.

Basta spiegarlo e si capiranno anche le differenze tra i chiacchieroni a vanvera, tipo la flat tax della destra, uno specchietto per le allodole, la genericità inconcludente della sinistra chi, come Italia Viva, propone cose sensate, realizzabili, economicamente convenienti, sostenibili e di rapida attuazione.

Noi parliamo in italiano per gli italiani che vogliono stare in Europa da protagonisti. E chi vuole capire capisce.

TUTTI VOGLIONO SPENDERE, MA DOVE SONO E QUANTI SONO I SOLDI? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo