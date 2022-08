“La destra è nettamente in vantaggio. Ma la Lega sta crollando. E per questo serve un terzo polo capace di fare un grande risultato. Il Pd è tornato il partito delle tasse, Fratoianni vota “no” alla Nato.

L’unico modo per fermare lo tsunami nero è un voto moderato e riformista. Con un piccolo gruppo di parlamentari abbiamo portato Draghi a Chigi, un anno e mezzo fa.Se prendiamo il 5% lavoreremo per mantenere questo premier, che è l’orgoglio dell’Italia e che è stato mandato a casa da populisti e sovranisti”.

Matteo Renzi

Sondaggi politici: «Renzi può arrivare anche al 10%, con Calenda avrebbe fatto il botto»

“Per vincere bisogna conquistare anche i collegi uninominali che rappresentano il 30% e Italia Viva non ha nessuna possibilità a riguardo”

Il sondaggisti ITALIANI E STRANIERI intervengono commentando l’ambizione di Matteo Renzi ad un terzo polo di centro, liberale e riformista per fermare Giorgia Meloni. Secondo loro, «bisogna distinguere il giudizio politico da quello tattico. Quante vale Italia Viva? Difficile fare una previsione. Il fattore Renzi è un’incognita. Potrebbe arrivare al 10%, non è pura invenzione. Non si sa. Dipende dalla campagna elettorale: se molto tesa porterà ad una maggiore polarizzazione degli elettori; se sarà più concentrata sui contenuti, come io auspico, Iv avrà più possibilità. Renzi lo sa ed infatti lo dice».

Sostengono pure che, sebbene Italia Viva abbia «un mercato potenziale elevato che guarda al terzo polo, che politicamente sarebbe bello avere e che è equivalente ad almeno il 10-20%, è penalizzata dalla legge elettorale vigente. I conoscitori del sistema in vigore potrebbero infatti tatticamente non votarla per via del così detto “voto utile”: per vincere in Italia bisogna conquistare anche i collegi uninominali che rappresentano il 30% e Italia Viva non ha nessuna possibilità a riguardo. Si vota infatti – ricordano i sondaggisti – con una scheda che vale sia per il proporzionale che per il maggioritario e che non prevede il voto disgiunto. Un voto a Renzi significa dunque non influire nel maggioritario. Anche se politicamente Renzi ha ragione – proseguono – da un punto di vista tattico fa bene Letta a prendere più voti che può attraverso un’alleanza alquanto variegata. In certi collegi – rimarcano – si tratterà di superare anche di un solo voto l’avversario. La scelta di Renzi è coraggiosa, ma anche molto costretta dai fatti: pare che Letta non lo abbia voluto e che lui sia molto isolato. Adesso vediamo chi Renzi metterà in lista e come andrà la campagna elettorale, nel senso di quanto tenderà alla polarizzazione. Una cosa e certa – concludono i sondaggisti – se Renzi e Calenda si fossero uniti avrebbero fatto il botto, ma il centro in Italia è molto condizionato dai motivi caratteriali. E condizionato dalla voglia di vincere le elezioni e per farlo bisogna entrare in coalizioni».

A me dispiace molto che Calenda abbia contribuito all’ammucchiata di sinistra. Può darsi ma quasi inpossibile che vincano, e poi? Vivacchieranno senza concludere nulla di importante, dato che già da ora hanno idee diverse quasi su tutto. Una coalizione contro la destra, ma per fare cosa? Scenario giù visto. Gli ignoranti saranno sempre ignoranti, perché la forza è nelle mani di chi ha interesse che la gente non capisca.”

Gente a me sfuggono tante cose quello che non mi sfugge è che dare il voto al partito cui ho sempre votato, chiesto di votare servito ai tavoli del unità attaccato i manifesti, organizzato incontri, fatto comizi, visto la “sconfitta” certa può portare solo a eleggere una quindicina di peones in più al parlamento, mentre il voto a Matteo Renzi invece può dare al ITALIA un centro riformista e la sua presenza in parlamento e pungolo per il mio ex partito a ritrovare il suo spirito fondativo originario, quello di Veltroni…L’unico voto utile è per Italia viva, queste elezioni segneranno la fine del Pd così come lo abbiamo conosciuto e solo una presenza parlamentare, mentre un successo politico di Italia viva potrà far rinascere un centro riformista e prossimamente vincente..Renzi sono sicuro che farà meravigliare tutti ,oterà un ottimo risultato che nessuno si poteva aspettare. MOLTO POSITIVO PER NOI E PER TUTTA L’ITALIA! L’importante è tenere a cuore il futuro delle famiglie italiane e delle imprese favorendo la ripresa economica!

Sondaggi politici: «Renzi può arrivare anche al 10%, con Calenda avrebbe fatto il botto» ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo