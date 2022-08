Spiegatemi, perché Renzi è infetto? Per noi liberali riformisti, che vogliamo riforme possibili, il caso del capo di Italia Viva, odiato e scansato da tutti, è umanamente e politicamente incomprensibile

In verità non e infetto, risulta essere stato tradito, Matteo Renzi, piu volte da :

Berlusca / baffino e ditta (rottura patto nazareno) pretendevano elezione a capo dello stato di amato ;

Alcuni componenti della ditta costituirono vari comitati contro il referendum con brindisi finale; massacrato da alcuni p.m. ;

Organi di informazione? Principali quotidiani e tv sempre e comunque contro Matteo Renzi ed altro ancora.

Ma, serve ricordarlo! Il suo è stato il miglior governo degli ultimi 20 anni. L’invidia ed i complessi di inferiorità sono la causa della campagna indecente contro di lui.

C’è una bella differenza governare e far portare avanti idee e riforme e partecipare ad ammucchiate, o autotutelare la vecchia classe politica delle sei legislature come fa il PD di Letta.

INFETTA E! La Propaganda contro RENZI che è stata ed è incessante. Non dimenticare che D’Alema è stato presidente del Copasir. Poi Travaglio, la Grüber, la Berlinguer, De Benedetti…eccetera eccetera ..Perché è troppo bravo e mette le altre mezzecalzette di fronte alla loro pochezza. Ma , soprattutto, perché non è ricattabile e non si vende per una poltrona per cui è un corpo estraneo. Ma lui non va contromano SOSTENGONO ORA… Contro mano perché non tutti hanno sostenuto quello che ha fatto per salvare l’ITALIA, Fatto saltare SALVINI& CONTE .Cercato e messo Draghi alla guida del governo ITALIA, di cui tutti oggi si riempiono la bocca! O Mattarella, che oggi è praticamente l’unico punto certo in questo paese …

Perche ha osato sfidare. Ha osato sfidare i magistrati, gli insegnanti fancazzisti, gli evasori, i sindacati, i patronati, ma soprattutto ha osato sfidare i politicanti e attraverso loro ha sfidato la stampa. Peccati mortali che il popolino, che sceglie sempre Barabba ha seguito chi lo aizzava contro. Non esiste un altra spiegazione. Se prendete uno qualsiasi e gli chiedete perché odia Renzi, questo si ferma a pensare e 9 su 10 vi risponde: perché è antipatico. Che equivale ad una non risposta, ad un non so.

A papagallo siete solo capaci di raccontare balle , solo perché ve le hanno raccontate. Siete patetici. Lo dice uno che voto’ Bersani contro Renzi. E ancora mi mordo le mani, votai per uno che si è rivelato un ubriacone contro un politico di rare capacità e statura. Mai più PD, per la vita. Votateveli voi Di Maio, Fratoianni, Gelmini, Boccia, Brunetta, Bonelli, la maionese più indigesta del mondo. INFETTI e inaffidabile è la gente che commenta, e non dimostra chi ha tradito, quali erano gli interlocutori e chi erano, parlare a vanvera è comodo,dimostrate con i fatti i tradimenti e,se voleste informarti pensa a tutte le cose fatte con il governo Renzi,e soprattutto guardate cosa è riuscito a fare col due per cento tanto decantato,ha salvato l’Italia da Salvini, dal misero Conte, e ha fatto nascere il governo Draghi,e osate parlare di inaffidabilità,avete proprio occhi di tigre. Se definite inaffidabile Renzi sicuramente non avete letto il suo libro “Il mostro” nel quale racconta fatti accaduti inconfutabili facendo nomi e cognomi. Nessuna querela perché ha raccontato solo verità. Gli inaffidabili sono altri, aprite gli occhi.

Ma. Se non fosse per lui ora avremmo avuto un governo Salvini con i pieni poteri o, peggio, un governo in cui la gente è rincoglionita da una propaganda capillare e fasulla. Una specie di regime fascista basato su sondaggi e propaganda. Renzi va solo ringraziato, anche perché nel suo pur breve governo ha fatto più riforme di quante non se ne siano fatte negli ultimi 20anni.

Renzi e IV sono il meglio della politica italiana. Hanno capacità, intelligenza, correttezza e sanno fare politica. Hanno lavorato per avere Mattarella e Draghi i migliori in assoluto. E il 26 settembre sara una bella sorpresa.

