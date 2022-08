Carlo Calenda va da solo, rompe il patto con il Pd

L’annuncio del leader di Azione a Mezz’ora in più: “La decisione più sofferta della mia vita politica”

Ma Letta ci è o ci fa? Io voto IV e da giorni scrivo che Letta è un burattino in mano ad una parte del PD che è ancorata alle idee di politica della vecchia Dc e del vecchio PCI. La parte che ha voluto scientemente perdere il referendum del 2016 e e elezioni del 18 per potersi liberare di Renzi. Questi mandano avanti i vari Letta Gentiloni Cuperlo ecc… perché loro non hanno il coraggio di metterci la faccia. E sarebbero politici? Dai non scherziamo. I politici sono quelli che, magari sbagliando, ci provano a cambiare le cose. Mi dispiace per Calenda, ma se ti arriva la manna dal celo, Gelmini e la (mi sfugge il nome) da FI e non capisci che quel elettorato si asterra’ e non voterà mai PD vuol dire che non sei nemmeno tu un grande politico.

CALENDA Tutto il contrario di Letta, che ha sbagliato tutto fin dal primo giorno da segretario del PD. Che continua a inseguire la somma numerica dei sondaggi, senza rendersi conto della impossibilità di tenere insieme gli opposti. Aveva una opportunità incredibile, l’unica con un respiro strategico e l’unica che poteva avere una chance di vincere queste elezioni, quella di mettere insieme una forza socialdemocratica e una liberaldemocratica e puntare ad una proposta di governo per il Paese. Di puntare a recuperare gli elettori alla sua sinistra, non a dare rappresentanza al ceto politico alla sua sinistra.

POI CHE CALENDA SIA UN BANDEUROLA OK. MA In ogni caso Letta avrebbe recuperato l’alleanza con Conte, tra pochi giorni la farà. Sono sicuro che Calenda lo sapeva. Ha capito che nel PD non c’è speranza. È vero che al suo interno c’è una componente riformista, ma è dotata di zero coraggio e la sinistra (si fa sempre per dire) continuerà a dominare con risultati sempre più funesti per il paese. Ora c’è da sperare che Azione, liberatasi da bonino , riesca a instaurare un rapporto serio con IV, senza cedere da entrambe le parti a recriminazioni e impuntature. La situazione è molto grave e seria e nessuno può permettersi altri sbagli. Calenda poteva fare altrimenti , ora avanti con l’alleanza con Renzi per costruire il vero polo liberal democratico. Letta resti con i suoi anacronistici signor no a tutto. Solo non vorrei che ora la campagna elettorale si trasformasse in una battaglia quotidiana fra Calenda (+ Renzi?) e il PD.

PS: Ho sempre creduto che Calenda, pur non amando Renzi, fosse più affine a lui che al PD. Sarebbe stato affine anche a Letta, ma per ora Letta rappresenta solo la parte più moderata del PD……un domani si vedrà. Avanti con un Centro Calenda-Renzi e “se son rose fioriranno” e faranno un bel giardino…….per ora piccolino ma con un bel futuro…..prossimo.MOLTO PROSSIMO.

