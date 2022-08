“Auguro a Letta di cuore di trascorrere una buona estate: dal 26 settembre per lui non sarà facile. Non e tutta colpa di CALENDA, E pure la sua strategia adottata che! (spero di no), con un ammuchiata ridicola ,che sta regalando Palazzo Chigi alla Meloni. E pure la brillante idea di iniziare la campagna elettorale proponendo di aumentare le tasse non mi è parsa la più geniale delle intuizioni”. Matteo Renzi

Letta dice che Calenda ha deciso di aiutare la destra

Con la sua decisione di uscire dalla coalizione di centrosinistra

Vedendo la foto, e quello che è successo poco dopo, mi immagino Renzi e Calenda che se la ridono e il primo dice al secondo: “Gli hai fatto lo scherzone pure tu”! Povero Letta, tutti lo bullizzano. Ma non ne esce bene nessuno, Letta ancor meno di Calenda. Fare alleanze principalmente contro qualcuno poi mi sembra non porti bene. Letta negli hashtag poteva almeno mettere #Europa #Nato già che c’era. Ma forse poi fa dispiacere a qualcuno dei suoi alleati o elettori.

Letta dice che gli italiani devono scegliere o la destra o loro.

Ma è una sciocchezza: io infatti non voterò né la destra né il PD o i suoi alleati. Voterò Italia Viva. “Così aiuti la destra!!!” mvafc.

No, così voto per un progetto politico più vicino alle mie idee politiche. Se poi sarà la destra ad avere la maggioranza, amen. Così funziona la democrazia, bisogna sostenere le proprie idee politiche, dare il proprio contributo per diffonderle e renderle realtà concreta; ma allo stesso tempo bisogna accettare il risultato quando vincono gli altri. Del resto, non o si spera che sia la fine del mondo se vince la destra. Mentre è controproducente, per me, votare e sostenere un progetto politico a cui non si crede, che non coincide con la propria visione politica, solo per contrastare un presunto “nemico”. Certo serve un voto di testa e non di pancia.Ma questo sta noi popolo evitare di essere governato da novelli orban, trump ecc. Dobbiamo chiarirci su un punto: le destre che si candidano a governare il paese non sembrano di stampo liberale ma sovraniste e populiste (vedi salvini del conte 1, berlusconi nelle sue differenti declinazioni o i comizi della meloni come quello recente in Spagna). Distruggere (anche la reputazione internazionale) è molto facile ma ricostruire costa tanto ed è maledettamente faticoso.RICORDATEVELO QUANDO SIETE NELLA CABINA ELETTOTALE. Comunque se vince la destra è perchè l’hanno votata gli elettori e, non è causa golpe o cose del genere. Forse a sinistra sarebbe il caso che questa cristallina certezza venisse esplicitata un po’ meglio.

Consiglio per il PD: certe volte perdere è meglio che quasi vincere.Basta demonizzare l’avversario, siamo sopravvissuti a Berlusconi, M5S +Lega, sopravviveremo anche a Meloni…Però basta, vorrei vederli fare campagna che non sia vincono le destre, se non se ne fossero accorto non spaventa nessuno, forse può incentivare qualche deluso a votarli per l’ennesima volta, ma il resto d’Italia è andato abbondantemente avanti, e dopo vent’anni di Berlusconismo e dopo esserci pappati il governo gialloverde ci vuole altro che ‘vincono le destre’ per avanzare. No, non ci credo. Nel senso che le ferite economiche, sociali, culturali si dovranno pazientemente rimarginare ed i più deboli ne pagherebbero il costo come sempre accade con le destre. Flat tax significa redistribuzione della ricchezza verso coloro che hanno un reddito più alto. Maggiore difficoltà per accedere all’aborto o alle unioni civili ad es. significa minori diritti per le fasce più deboli…ecc. Mettersi di traverso con la UE significherà maggiori difficoltà di accesso al credito nella migliore delle ipotesi. E indovinate a chi toccherà pazientemente e con sacrifici ricostruire? Al centro naturalmente. PERCHE RIFORMARE IL PAESE LA SINISTRA NON NE E’ CAPACE, GLI INTERESSA IL CENTRO DI GRAVITA PERMANENTE SULLA POLTRONA, UNA VOLTA RIACIUFFATA DEL POPOLO NON LE NE FREGA UN CAZZO.LA DESTRA ! facciamoci pure governare dalla destra con una bella maggioranza. Guarda che non sono ironico: é ora di svelare il bluff populista, vediamo cosa sapranno fare una volta al governo con quasi pieni poteri in questo bel periodino che ci attende tra stagflazione, guerra e costi dell‘energia. La mia previsione è che non durino neanche un anno.

CIAO RAGAZZI RICORDATEVI CHE PERCHE NON AVVENGA CIO CHE HO SCRITTO SERVE UN VOTO DI TESRA #IOVOTOITALIAVVIVA.

