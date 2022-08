Matteo Renzi, “Mario Draghi può tornare premier”: il piano rivelato in tv

Infine, una battuta sulle sue attività extraparlamentari, attività per le quali in passato è stato criticato, si pensi in particolare al viaggio in Arabia Saudita. “Io sono pronto a fare tutto quello che la legge mi permette di fare”. C’è solo una cosa che io non farò mai. Violare la legge. A me va benissimo se si fa una legge che prevede che il parlamentare non possa svolgere determinate attività. Basta che non ci siano leggi ad personam”, concluso Matteo Renzi.