“Penso che Azione debba avere il tempo di maturare una decisione difficile come quella di rompere l’accordo con il Pd. Occorre rispetto per scelte così travagliate. Quando saranno pronti a discutere, noi ci saremo. Se facciamo una lista unica ci sarà un solo front-runner. Se ne facciamo due, ce ne saranno due. Ma per come sono fatto io è la scelta politica che mi affascina, non la pur necessaria e doverosa ripartizione degli assetti. Se nasce Il Terzo Polo, è un progetto che funziona per l’oggi e soprattutto per il domani. E io sono pronto a dare una mano con generosità. Ma deve essere un progetto politico, non la semplice reazione al fallimento del rapporto col Pd.” Matteo Renzi

Renzi, spero che Calenda capisca che l’onestà e il rispetto è priorità per questo paese. Io voterò il progetto IV X IL TERZOPOLO che farai però se Azione dovrà fare parte del progetto mi auguro che ci sia serietà da parte di Calenda e non un’idea oggi e il contrario domani.Io sto con Matteo Renzi e Italia Viva. Per il livello di erraticita’ di Calenda ti consiglio due liste. Fare di lui il front runner sarebbe un errore data la sua imprevedibilta’ . Finora non hai fatto errori in questa partita a scacchi. Non fare questo errore. COMUQUE #IOVOTOITALLIAVIVA.

Renzi, spero che Calenda capisca che l’onestà e il rispetto è priorità per questo paese ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo