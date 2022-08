Bello il titolo de Il Manifesto di oggi sotto una foto di Calenda e Renzi: GLI SFASCISTI.

Meglio le illusioni delle barzellette, sia quelle raccontate che quelle che ci cuciono addosso da certi personaggi. Il risveglio per loro sara da incubo.

Il bello è che ci ricorda come a sinistra la democrazia sia una pia illusione e che chiunque metta i bastoni alle ruote della grande “macchina da guerra” sia per forza di cose Sfascista…

FANTAPOLITICA…..Accusato un tempo di essere un cultore di fantascienza..vedo che le cose si evolvono come avevo predetto…

Dalla Vedova ieri ha chiesto di rivedere gli accordi…e quindi immagino lo spostamento al centro di quel gruppo in accordo a Calenda.

E’ ovvio che Letta, di fatto una margheritina si trova schiacciato a sinistra…Al di là della consistenza dei sondaggi sembra al PD capitare quel che capita a FI a destra..ossia trovarsi schiacciato verso gli estremi….

Ecco che quanto andavo dicendo si va formando..una calamita centrista .. attira FI fuori dalla coalizione di destra per creare il secondo Draghi con il TERZOPOLO Come si è veisto il PD a fatto di tutto per non mollare l’osso e le poltrone.

RENZI, se sei a buon punto con PIZZAROTTI prosegui nella stessa direzione senza inviti condizionanti e senza tante carezze come di un amore ritrovato; non sei da solo e non commettere gli stessi errori commessi nella trattativa CALENDA-LETTA; quello determinante è stato l’incontro unoxuno invece di: sediamoci tutti intorno ad un tavolo per arrivare insieme ad un atto finalisticamente orientato. Nessuno ha ragione, nessuno ha torto, o forse ha torto FRATOIANNI che come se nulla fosse successo continua ad altalenare il sì col no da esaurire anche GIOBBE. Ma la pazienza ha un limite; PIZZAROTTI gode di buon fiuto politico e buona conduzione amministrativa; per ora sull’onda che si frange sulla battigia c’è CALENDA che può ancora essere annesso a completare quell’atto finalisticamente orientato da due volontà già in accordo, mi pare. Che nulla venga stravolto: il suo pregiudizio è che con te tutto si deve fare secondo la tua volontà, e questo mi allarma un po’ . che anche qui non divenga una partita a tennis. AUGURI a tutti e tre di buon lavoro.

