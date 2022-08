CARI GIORNALISTI BASTA CREARE CONFUSIONE. SERVE CHIAREZZA. PANE AL PANE E VINO AL VINO.

Più che altro una domanda per i giornalisti ITALIANI: ho notato come vi riferiate spesso all’alleanza FI-Lega-Forza Italia come alla “Destra” mentre a PD e partitini minori come del “Centro sinistra”.

STANNO Accadendo spesso, se non sempre, è chiaramente una scelta e non un caso. Come mai questa scelta peculiare?

Sono di ITALIA VIVA (CENTRO) e dall’attuale PD purtroppo non mi sento più rappresentato, la sua componente di centro l’ha persa o zittita fin troppe volte. Ha ormai perso i suoi riferimenti di centro sinistra come Moro, Dossetti o La Pira tanto per citarne qualcuno. Perché non parlate di forze di sinistra e basta così come avete già deciso di fare per la destra? POI. Una volta formalizzate le liste, sarebbe utile entrare nei dettagli di certe affermazioni:

DAL PUNTO DI VISTA POLITICO! ITALIA VIVA E AZINOE HANNO MOLTI PUNTI IN COMUNE: SONO A DESTRA DEL PD SI SONO DI CENTRO,E SU ECONOMIA E WELFARE E TRANSIZIONE ECOLOGICA HANNO LO STESSO PROGRAMMA AL 90%.

Cosa significa che ITALIA VIVA E Azione sono a destra del PD sul welfare? Che vogliono ridurre la spesa pensionistica? NO ANZI VICEVERSA

Sulla transizione ecologica, essere piú a destra significa essere a favore del nucleare e contrario ai comitati NIMBY? É veramente di sinistra essere contrari alle nuove centrali nucleari?

Sull’economia… quali sono le posizioni del PD a riguardo? segue la strada intrapresa dal governo DRAGHI o che fà.

Non dico che ITALIA VIVA Azione non sia a destra del PD, e non penso che destra e sinistra non esistano… solo che sono dei concetti piuttosto vaghi per confondere l’elettore e non sempre cosí utili per il bene del ITALIA. Un esempio! La Lega vuole spendere di piú per le pensioni, significa che propone un welfare di sinistra? NO. E ALLORA CARI MEDIA SERVE ESSERE CHIARI .E DIRE PENE AL PANE E VINO AL VINO.

In realtá anche in campo economico dovrebbe essere abbastanza chiaro. Libero mercato, protezione delle rendite, riduzione delle tasse. tassazione progressiva, protezione del lavoro, servizi pubblici universali, sono di centro TERZO POLO.

Insomma, semplificando, Il TERZO POLO vuole salvaguardare lo sviluppo che vuol dire richezza, che vuole vuol pure dire migliorare le condizioni economiche dei poveri.

Per quanto mi riguarda, sulla transizione ecologica: il supporto ad una fonte energetica ad alto tasso di manodopera locale, specializzata, e sindacalizzata come il nucleare é per il bene comune; finanziate con i soldi della fiscalità generale (o con quelli dei consumatori) non sono incentivi per lo sfruttamento della proprietà terriera (trasferendo ricchezza dai poveri ai ricchi). E sbagliato sostenere! Solo chi ha un tetto o un terreno di proprietà può beneficiare degli incentivi per solare e rinnovabile, pagati in larga parte da chi vive in un condominio. Ne imediato e vero, ma per il domani e un beneficio per titti, pagando meno il costo del energia.

Lo stesso discorso vale per i bonus edilizi con cui lo stato paga la ristrutturazione di edifici privati (arricchendo i proprietari con i soldi di chi non ha una proprietà).Ma e pure vero che con il bonus edilizio,si e generato un aumento di lavoro,che altrimenti questi operai erano disoccupari,e a carico del contribuente,gia tertassato fiscalmente. ECCO PERCHE L’IDERLOGIA DESTRA E SINISTRA NEL ERA ATTUALE E MORTA. SERVE RAGIONARE PER IL BENE COMUNE, E IL TERZO POLO O ITALIA VIVA E ORA SI SPERA AZIONE & C.SONO PER QUESTO PROGRAMME ,CIOE IL BENE COMUNE.

Ogni volta che qualcuno ha un dubbio sulla collocazione ideologica di un partito, basta vedere dove si colloca nel Parlamento Europeo, dove i magheggi e gli espedienti propagandistici tanto in voga in Italia non sono presi sul serio (Cose tipo: “Destra e sinistra sono concetti che non esistono più”. “Noi non siamo né di destra, né di sinistra, siamo in alto cioe il CENTRO O TERZOPOLO.”. “Rifuttiamo le collocazioni politiche del secolo scorso”).

CARI GIORNALISTI BASTA CREARE CONFUSIONE. SERVE CHIAREZZA. PANE AL PANE E VINO AL VINO.

