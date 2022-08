È già congresso Pd. Bonaccini parla e sfida Letta.Il governatore vede un Pd troppo a sinistra.

E intanto il segretario è anche alle prese con la grana dei big paracadutati: i cacicchi locali non li vogliono. Per lui è pronto un seggio a Milano.

Quando nel Pd risuonano le lettere ‘DS’ è come lo sparo ai nastri di partenza, come il richiamo della foresta. E’ iniziato il congresso. Se ne incarica Stefano Bonaccini con un post contro “gli scienziati” che vorrebbero un Pd “di sinistra”. “Io non ho nostalgia dei Ds e del Pds”, dice il governatore emiliano che chiede di rispettare l’identità riformista.

Io non sono più del PD, ma ritengo che la lotta fratricida in piena campagna elettorale, la più difficile in assoluto dalle prospettive terrificanti, sia controproducente e segno di incompetenza politica e mediatica…. ho creduto inizialmente un era fà nel pd ma con il tempo mi sono reso conto che il pd non è un partito di sinistra … è il partito scelto da politici poltronari per banchieri e finanzieri per fare quelle modifiche che se fossero fatte dalla destra non sarebbero accettate… ricordiamoci Gaber (destra-sinistra) .E l’eterno problema del PD, diventare un moderno partito riformista, oppure continuare a barcamenarsi facendo accordi con i vari Fratoianni Bersani Bettini non dimenticando D’Alema.

ORA BONACCINI, Un renziano all’attacco.Bonaccini è già pronto per fare lo scalpo a Letta dopo la ormai certa batosta elettorale dell’ammucchiata a sinistra. Ma ve lo ricordo per l’ennesima volta. Letta ha fallito prima di cominciare. Ha già perso l’agenda Draghi. Infatti non ne parla più . Umiliato dal RENZI che dai sondaggi patecarri vale il 2% . Parole sante per Conte “o Conte o morte” e morte sia ” fallimento politico di Letta ” Ma pure della ditta PD citata sopra.

Beh,ora è ovvio che Letta si dimetterà subito dopo il voto. Le negoziazioni sul governo le gestirà Bonaccini.

Ma quando il PD comincerà a fare e dire cose per il bene del popolo scollandosi dalla poltrona? Il PD troppo di sinistra non troppo paraculo e ci mettono Cottarelli di destra per compeletare la paraculaggine?Il PD troppo a sinistra che candida Cottarelli e lo presenta come punta di diamante. Io davvero non ho più parole per questa cialtroneria.Solita storia : non si trovano manco tra loro. PD forse è l’acronimo di Poi Decido da che parte stare… Chissà. Mo’ sto PD e’ ibrido confuso, mo’ sinistrorsi, mo’ riformista moderato: e’ un partito che ha gran poco senso di responsabilità governativa. Tra i tanti inaffidabili il meno affidabile.

