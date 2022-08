Non è nata una lista elettorale. E nato il Partito Liberal-Democratico.

Non è nata una lista elettorale.

È iniziato il cammino – che dal 25 settembre trarrà linfa vitale – per la costruzione del partito che in Italia manca e di cui non si può più fare a meno: il Partito Liberal-Democratico.

Grazie a Matteo Renzi e a Carlo Calenda .Grandi. Sarà fondamentale la sua organizzazione e il congresso fondativo. Un piccolo sogno che si avvera.Professionalità, impegno , coerenza , meritocrazia senza lasciare nessuno indietro.

Ancora una volta Italia Viva , si preoccupa dei fatti e con i fatti da vita al Terzo Polo con #Azione, Lista Civica Nazionale, PRI e Moderati , che consentirà di portare in Parlamento competenza e responsabilità. È nata un’alternativa efficace e concreta alla destra, un Terzo Polo che vuole unità e capacità di fare per consentire al Paese di ripartire in nome dei valori comuni e del lavoro fin ora svolto egregiamente da #MarioDraghi. Matteo Renzi, anche questa volta, con generosità, ha risposto con i fatti alle tante polemiche e critiche vuote rivolte da chi non ha contenuti e cerca di arraffare voti e consenso denigrando gli altri. Perché per il popolo di Italia Viva viene prima il Noi e poi l’Io!! Tanti in queste ore mi hanno chiamato per dirmi che saranno con noi perché siamo quelli che lontani da populismi e sovranismi hanno le idee chiare su cosa serve fare per il bene dell’ Italia. Il terzo Polo sarà una nuova casa, bella, che riaccende la passione per la politica. Ci vuole coraggio, ma è doveroso farlo. A testa alta, a viso aperto andiamo avanti !

Ci voleva! Bisogna dare atto a Renzi per la sua generosità e la sua fermezza, e a Calenda per il coraggio di abbandonare uno schieramento che aveva tradito le sue aspettative Ora sta agli italiani premiare questa offerta politica, che mancava completamente.Speriamo che vada tutto bene e che la gente capisca che e’ necessario questo progetto di costruzione di un partito liberal democratico per il bene del nostro paese.Matteo Renzi e Carlo Calenda sono due fuoriclasse. La generosità di Renzi, che ha costruito l’alternativa Draghi, non è in discussione e da qui che si deve ripartire per un Paese migliore che merita una decente classe politica.

A chi tuttavia e ancora settico dico. Forse non havete seguito le nostre riflessioni di queste settimane, non siamo degli utopisti, non spariamo balle o promettiamo mari e monti pur di prendere un voto in più, sappiamo però che con una nutrita pattuglia di parlamentari i nostri leader sapranno indirizzare, come fatto negli ultimi 2 anni, la politica del governo e le attività in Parlamento. Perché la differenza la fa proprio la qualità dei nostri dirigenti!!!Il mio leader si chiama Matteo Renzi e lo sara’ sempre. Grande coraggio e generksita’.#iovotoItaliaviva.

