Berlusconi: con il presidenzialismo, Mattarella si deve dimettere e si vota il nuovo Capo dello Stato.

Il leader di Forza Italia: è dal ’95 che propongo il sistema presidenziale, così il popolo sceglie direttamente da chi essere governato. Letta: destra pericolosa.

“Io spero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si farà, E’ dal ’95 che ho proposto un sistema presidenziale” per l’Italia. Un sistema “perfettamente democratico che la democrazia la esalta consentendo al popolo di scegliere direttamente da chi essere governato”. Lo ha detto il leader di Fi, Silvio Berlusconi a Radio Capital aggiungendo – rispondendo ad una domanda – che “se la riforma entrasse in vigore sarebbero necessarie le dimissioni” di Mattarella “per andare all’elezione diretta di un capo dello Stato che, guarda caso, potrebbe essere anche lui”.

Forse mi sbagliro.ma ne dubito, ho il sospetto che già da un po’ di tempo Berlusconi manifesti un decadimento cognitivo che viene sapientemente nascosto dal suo cerchio magico. Siamo già al cambio delle regole costituzionali? Berlusconi,vista l’età, gli auguro di vivere piu a lungo possibole,vuole prendere il posto di Mattarella? Riflettete gente…

Povero Berlusconi, nonostante tutti i suoi soldi…. E’ arrivato ad un’età nella quale una persona matura dovrebbe sapere su cosa si fonda la sua consistenza umana. Invece, su tutti i piani: affettivo, politico, relazionale si lascia guidare dalla volontà di successo, di potere, dell’estrema VANITA’ dell’apparire piuttosto che dell'”essere”!!! E’ veramente penoso osservare che la vita non gli ha insegnato niente di vero, di bello, di giusto! di certo c’è che. Nei libri di Storia dell’Economia questo qua sarà menzionato come una delle 10 piaghe d’Egitto: è riuscito a tenere Pil e reddito procapite fermo per un quarto di secolo, quando il Mondo cresceva del 50% e i paesi UE del 30%.

