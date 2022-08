Cosa c’è nel programma della destra. Si parla di flat tax, revisione del PNRR, reintroduzione dei decreti sicurezza ed elezione diretta del presidente della Repubblica, tra le altre cose.

Diversi giornali italiani hanno pubblicato in anteprima il programma della coalizione di destra in vista delle elezioni del 25 settembre: il programma sarà presentato ufficialmente dai partiti nei prossimi giorni, dopo il deposito dei simboli. La coalizione comprende Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni che i sondaggi danno come il più popolare tra gli elettori italiani al momento, la Lega di Matteo Salvini, Forza Italia di Silvio Berlusconi e Noi Moderati, lista di centrodestra che comprende i partiti di Maurizio Lupi e Giovanni Toti.

Classico caso di programma per cui si spera che i politici NON mantengano le promesse fatte in campagna elettorale: andiamo dal fuffoso (“quella del governo della destra sarà « incentrata sulla tutela dell’interesse nazionale e la difesa della Patria»”, no, davvero? pensavo dicessero che avrebbero svenduto il sacro suolo italico allo straniero; stessa cosa la revisione delle regole fiscali, e grazie, è già in atto! semmai dovresti dirmi come la vuoi, sta revisione) al come-diavolo-vi-viene-in-mente (flat tax e revisione del PNRR), passando per il vago ma preoccupante (pensioni ed elezione Pres. della Repubblica, quest’ultima più che vaga poco probabile) e per quello che, seppur grave, era abbastanza normale aspettarsi da una coalizione di destra-estrema destra (decreti sicurezza, reddito di cittadinanza e ponte sullo Stretto).Non scherziamo dai. Ci sarebbe da commentare ogni singolo punto, ma al volo mi hanno colpito:

difesa interessi nazionali in materia di transizione energetica – traduzione: no allo stop del diesel nel 2035; libera scelta delle famiglie con buono scuola, tassello verso la fine dell’istruzione pubblica; ritorno dei voucher per il lavoro agricolo e a tempo, quindi addio salario minimo e stabilità lavorativa per molti giovani e immigrati. Tra i vari punti scontati c’è anche questo: “Tutela della nautica e delle imprese balneari: 8000 km di litorale, 300.000 addetti del settore, un patrimonio che va tutelato” non c’è altro da aggiungere.

Ultimo bullet del punto 1:“Difesa e promozione delle radici e identità storiche e culturali classiche e giudaico- cristiane dell’Europa” Solo a me fa pensare a Orban? Se si stampa il pdf del programma, si bagna la pagina con un mix di limone e aceto e la si guarda in controluce si potranno leggere alcune parole riportate in piccolo in fondo all’ultimo punto: “quarto condono edilizio”.

OK.Parole parole parole – i margini di manovra, per un paese indebitato come il nostro, sono strettissimi – al primo soffio di vento, ricomincerà come nel 2011, e bisognerà tirare fuori da cilindro un nuovo Monti o un nuovo draghi

E lo stesso vale per la coalizione a guida pd (che però immagino abbia di più i piedi per terra)

Ecco perché il ticket Calenda/renzi è quello più realistico: si va subito dritti alla conclusione

Aspettiamoci anni e anni di recriminazioni sui mali dei governi passati (di cui Lega e FI hanno fatto regolarmente parte) e rassegniamoci

Cosa c’è nel programma della destra ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo