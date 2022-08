Ma proprio non si può sentire questa gente di destra affermare, attrraverso giornali compiacenti, che Draghi avrebbe impoverito l’Italia, lasciandola con una inflazione mostruosa, bollette in aumento, fuga di capitali, e un green pass pazzesco….

No,no, no non si può sentire. Questa è malafede, mistificazione, disonestà intellettuale.

L’inflazione e le bollete sono aumentate perché, prima, c’è stata una speculazione internazionale sul gas e, poi, guarda un pò, una guerra scatenata proprio dagli amici della destra; la fuga di capitali è in atto, ma solo dal monemto in cui s’è capito che Draghi sarebbe stato costretto a dimettersi. Quanto al green passa, ognuno può giudicare da sé.

Per chi non è pratico di numeri, confermo, da dati UFFICILALI, che con Draghi, il nostro Paese è cresciuto del 6% nel 2021, e crescerà nel 2022 del 3,4%, assai più di Francia e Germania — mai, negli ultimi venti anni, si era andati, senza pandemie e guerre, oltre il 2%. Inoltre, il tasso di occupazione è salito al 60%, livello che non si raggiungeva dal 1977.

Questo è. Se la destra pensa di andare al Governo mistificando, avrà un popolo che, prima o poi, chiederà il conto e sarà salato.

Gente di malafede ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo