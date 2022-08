Salvini e Meloni arrancano sul web: migranti e flat tax non tirano. Il terzo polo vola su Twitter

Salvini e Meloni arrancano sul web: migranti e flat tax non tirano. Il terzo polo vola su WEB.Altro che sondaggi farlocchi per confondere la gente.I veri sinaggi, prima del risiltato elettorale e il web,e la realta diretta di cio che pensano e vogliono gli elettori ,l’ITALA. I twitter e il pensiero immediato del popolo.

Molta informazione, se non tutta, passerà dai social che in questa fase “vacanziera” della campagna elettorale saranno gli unici strumenti a tenere in contatto i leader con gli elettori. Come si stanno muovendo sul web i principali protagonisti politici?

Tra liste elettorali di ferragosto, comizi in bermuda e coalizioni che si sciolgono al sole la campagna elettorale inizia a muovere i primi passi. Fino a oggi a tenere banco è stato soprattutto il tema delle alleanze: a sinistra si litiga su come perdere, a destra si litiga su come vincere. Visto che si entrerà nel vivo della campagna con mezza Italia sotto l’ombrellone sarà difficile immaginarci la sera davanti alla tv ad ascoltare le supercazzole dei vari protagonisti.

MA VEDO DALLE REAZIONI PUPULISTA MOLTO SETTICISMO DEL BUM SUL WEB DEL TERZO POLO! CARI AMICI POPULISTI L’ITALIANO ELETTORE E MATURATO E NE HA PIENE LE PALLE DI POPULISMI SALVINIANO O MELONIANO PERCHE. LI PROGRAMMA POLITICO ITALIANO E Europeo di Giorgia Meloni e Salvini si basa su quattro interlocutori: Orban; il partito polacco al potere, Pis; Vox, il partito post franchista spagnolo; e Marine Le Pen”

Questo è lo schifo che ci aspetta oltre al serio rischio di perdere 200 miliardi di euro del pnnr. FATENE UNA RAGIONE L’ITALIANO A GIA SCELTO.#VOTAITALIAVIVA&TERZO POLO.CIAO.

