A Piero Angela vorrei solo dire grazie.Io come tanti sono cresciuto con lui, grazie per ciò che ci hai donato, uomo meraviglioso amato da tutti.

Grande uomo che ci saluta con una sua lettera di addio …persona eccezionale il più grande divulgatore della televisione italiana …..sicuramente se potresti tornare in vita ci sapresti spiegare cosa c’è oltre la vita come sai fare tu….riposa in Pace.

Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana.

Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano.

Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti (persino una piccola soddisfazione: un disco di jazz al pianoforte…). Ma anche, sedici puntate dedicate alla scuola sui problemi dell’ambiente e dell’energia.

È stata un’avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati.

A mia volta, ho cercato di raccontare quello che ho imparato.

Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese. Un grande abbraccio Piero Angela

Saluto e onoro una delle persone a cui generazioni intere devono veramente molto. In un panorama televisivo e di media di livello sempre più non all’altezza, la sua figura era e resterà una pietra miliare.

Grazie #PieroAngela, so che se ancora oggi ho sete di conoscenza e amore per la scienza lo devo anche a te. Cercherò anche io di fare la mia parte in questo mondo che mi hai aiutato a conoscere. Per quanto numerose possano essere le parole di infinito grazie per tutto quello che ha fatto per noi, non potranno mai rendere la più ben che minima idea di quanto il popolo italiano debba a una persona straordinaria come lei. Una cosa è certa: per noi tutti è e rimarrà per sempre il nostro baluardo di scienza, cultura e buone maniere. Un abbraccio grandissimo e fortissimo a nome dell’Italia intera.

A Piero Angela vorrei solo dire grazie.Io come tanti sono cresciuto con lui, grazie per ciò che ci hai donato, uomo meraviglioso amato da tutti. ultima modifica: da

