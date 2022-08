Bellissimo pezzo.. grazie! Finalmente qualcuno che riconosce una verità assoluta, ed è bello e confortevole leggere lettere come questa. Renzi merita un monumento grande quanto è grande la sua lungimirante capacità di fare Politica. Grazie Renzi.

In una lettera al Foglio, l’editore e produttore televisivo Sandro Parenzo spiega le ragioni per cui voterà per Matteo Renzi alle prossime elezioni Da leggere. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo