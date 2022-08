LETTA PARLA DI VERO PERICOLO PER LA DEMOCRAZIA

Parlare di pericolo per la democrazia oggi in Italia è stucchevole, per alcuni versi ridicolo, ma soprattutto deviante.

Pericolo per cosa ? Per la democrazia che governa il pd a prescindere? E se non c’è la fa , scatena le truppe cammellate nei giornali , nelle aule, o peggio nei templi della giustizia?

Che sia chiaro agli Italiani Tutti il tentativo di Letta e della sinistra di rimestare nel torbido, di lanciare fumo negli occhi per disorientare gli elettori.- la posta in gioco per loro è altissima.. rischiano di perdere il monopolio immeritato della partecipazione al Governo del momento.. pur non avendo maggioranza politica ma solo numeriche grazie ad accordi di Palazzo.- rischiano di perdere definitivamente il potere che fin qui hanno potuto esercitare in barba alla volontà degli Italiani espressa con il voto – un ultimo disperato tentativo tentativo della sinistra, che troverà.. si spera, il suo definito epilogo il 26 settembre.#IOVOTOITALIAVIVA.

Direi che il nucleo centrale della questione è ben riassunto qui:’chi lo evoca è perché o non ha idee, o le ha antiquate, o fa parte di un’alleanza, di una coalizione, di uno schieramento ideologico per cui ogni proposta di buonsenso determina una polemica interna, un distinguo.Ne sa qualcosa l’unico LEADER POLITICO ITALIANO DAL NOME MATTEO RENZI Enrico Letta non vive…in Italia vive sulla barca PD DALEMIANA fuori dalla realta.. Questo è il problema.

Finché si tratta di teorizzare alla Sorbona può anche andare ,tanto fra i commenti e le risatine degli studenti chi vuoi che si accorge se racconti favolette,quando poi vieni chiamato per cercare di salvare la baracca e pensi di essere come Steve Jobs quando salvò Apple ,allora davvero capisci quanto vale un politico,e che forse era meglio per te e per l’Italia se te ne stavi dove stavi. Renzi con un ipotetici 2% a salvato l’ITALIA diverse volte in questi ultimi anni ma non è simpatico a tanti pur essendo un grande leader politico, e la faccia che fece fare a Letta perche gia allora era una nullita, dicendogli: stai sereno… è una frase di massima attualità.” Stai sereno” che il tuo posto all’estero (Francia) nessuno te lo tocca perchè la Sor-bona aiuta i Kompagni che cadono in disgrazia….

Serve far ricordare i trascorsi francesi di Letta, il quale, forte della sua esperienza personale, avrebbe potuto fare maturare i suoi compagni circa il sistema semipresidenziale in cui a lungo è vissuto, la pubblica istruzione molto selettiva, la burocrazia più snella della nostra, ecc. Niente di tutto questo. Si limita a tacere. E’ proprio in MALAFEDE.

Il segretario PD non dice la cosa più importante, ovvero che il reale, mortale pericolo per la democrazia è l’impossibilità dell’alternanza, resa sostanzialmente impossibile dall’egemonia della sinistra italiana, su tutti i centri di potere. Di questo soffre davvero la nostra democrazia, come gli ultimi 11 anni dimostrano plasticamente. Di questo ogni buon democratico, di destra, ma anche di centro e di sinistra, dovrebbe davvero preoccuparsi. E molto.

Quando sento le corbellerie che ultimamente dice Enrico Letta mi diverto un mondo: sono un chiaro segno che è consapevole della debolezza del PD e non ha argomenti validi da proporre alla gente. Se fosse in vantaggio parlerebbe in un altro modo. Non capisco il suo atteggiamento. Adesso si è messo con gente che ha in comune con lui solo le toilettes della camera e senato. Un disperato senza idee, con un programma di governo lontano dai bisogni della gente e una spada di Damocle che oscilla instabile sulla sua testa, vero, è l’Achille Occhetto della situazione.

Non hanno idee solo tutte polemiche noiose, ma anche odiose, piene di bile, livorose. Ma anche disperate, con l’acqua alla gola, annaspando per no affogare nella propria bile. Io ancora non capisco chi sono coloro che fanno parte del 20% che ancora dà il voto a questa gentucola pietosa, senza idee, senza programma, che ha abbandonato i lavoratori, che ha sposato i finanzieri e i loro giornali, che governa da 10 anni senza aver mai vinto una elezione.

Trovo veramente disgusto e schifo per questi politici che ci governano per i burocrati per una magistratura che gestisce la peggiore giustizia del mondo sono tutti interessati solo alla propria poltrona ai soldi alla carriera a sistemare figli amanti parenti se ne fregano dei cittadini ora dopo anni in cui non sono riusciti a concludere nessuna riforma. sanità- burocrazia -giustizia- sicurezza -lavoro-povertà ci vengono a raccontare roboanti discorsi ma nessun progetto mentendo sapendo di mentire.

LETTA PARLA DI VERO PERICOLO PER LA DEMOCRAZIA ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo