Matteo Renzi, Elena Bonetti.Due giganti della politica che amano l’Italia

Il nostro grande GIGANTE. Sempre con MATTEO RENZI SENZAMOLLAREMAI.

«Matteo Renzi ha dedicato la vita alla politica e sa bene che l’Italia ha bisogno di una forza centrista, che l’elettorato moderato ha diritto di essere rappresentato e di avere in Parlamento una voce forte che si assuma la responsabilità davanti al Paese di continuare la stagione riformista di Mario Draghi. Si è sacrificato? Sì. Ma lo ha fatto davanti alla storia e al futuro del Paese. E questa è la sua grandezza di politico».ELEMA BONETTI.

Come Renzi, solo Renzi.Tutti vedono i mali, i problemi che l’Italia sta attraversando, ma solo lui vede lavora per il bene di tutti, a differenza di tantissimi attaccati solo alle poltrone.

ORA E TEMPO DI INNOVARE DAVVERO. Nel Terzo Polo non è una tavola e non c’è nessuno che sta seduto, ma tutti marciano uniti giocando il proprio destino politico personale per indicare un futuro migliore agli italiani.

Quindi i “capotavola” li lasciamo agli schieramenti avversari, che per essere riconosciuti al loro interno hanno bisogno di clausole e codicilli col bollo.

Il Terzo Polo nasce per dare la leadership a tutti gli elettori che lo voteranno. E quando decideremo di sederci sarà attorno a un tavolo di lavoro, come abbiamo sempre fatto alla Leopolda, e capotavola sarà dove è seduto ognuno di noi.

Tutti, da Calenda a Renzi, stanno dando il massimo per questo è questo farà la differenza.