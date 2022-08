MELONI E SEMPRE STATA CONTRO L’EUROPA E Recovery Fund! ORA VUOLE FARE UN INVERSIONE A U SUL AUTOSTRADA RISANAMENTO ITALIA.

È vero che Fratelli d’Italia non ha votato il Recovery Fund? Nel voto decisivo per approvarlo, al Parlamento Europeo, il partito di Giorgia Meloni si era astenuto con toni polemici. Non ci sono dubbi , Draghi è l’unico in grado di dare garanzie a tutti anche ai rappresentanti dei paesi europei , di serietà e competenza! Con la Meloni l’Italia sarebbe rovinata.Draghi è fuori discussione.

In questi giorni ITALIA VIVA ha accusato spesso Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, di non avere mai votato a favore del Next Generation EU, detto anche Recovery Fund, cioè il serbatoio di fondi dell’Unione Europea per contrastare la crisi economica causata dalla pandemia. Per IV è un modo di contrastare la narrazione che Meloni sta cercando di imporre ormai da mesi, e cioè che Fratelli d’Italia sia un partito affidabile e istituzionale, a tutti gli effetti pronto per governare, e che non è euroscettico come gli altri partiti sovranisti di destra, come la Lega, di cui è alleato.

In effetti se si esclude un voto favorevole a un fondo laterale, chiamato REACT-EU, nei voti più significativi sul Next Generation EU Fratelli d’Italia si è sempre astenuta, spesso con toni molto critici. Oggi che il Next Generation EU è trasversalmente considerato un successo e una misura assai positiva per l’Italia, l’astensione e le critiche di Fratelli d’Italia sono fonte di un certo imbarazzo. Lo ha dimostrato per esempio la recente risposta stizzita di uno dei leader del partito, Guido Crosetto, a un giornalista del Tg1 che gli aveva ricordato l’iniziale contrarietà di Fratelli d’Italia al Next Generation EU.

Il Next Generation EU è stato elaborato dalle istituzioni dell’Unione Europea nella seconda metà del 2020, e la sua approvazione definitiva è avvenuta nei primi mesi del 2021. In particolare il Dispositivo per la ripresa e resilienza, il fondo principale del Next Generation EU, i cui soldi sono spesi in base ai Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR), è stato approvato dal Parlamento Europeo il 9 febbraio.

In quell’occasione il Dispositivo per la ripresa e resilienza fu approvato a larga maggioranza, con 582 voti a favore, 40 contrari e 69 astenuti. A favore votò anche la Lega, che da pochi mesi era entrata nella maggioranza che sosteneva il governo filoeuropeista di Mario Draghi.

CARI ELETTORI E NON E SEMPRE UTILE RICORDARSI CHE ! Le parole sono importantiiii .La pochezza della Meloni si evidenzia benissimo dalla “qualità ” della sua opposizione, che non c’è. Dire no, astenersi, senza proposte alternative. Un altro grande abbaglio, l’ennesimo, che ho paura pagheremo molto più caro dei precedenti perché la Meloni non farà la fine di Di Maio e le sue truppe non sono lontanamente assimilabili a quegli scappati di casa dei grillini.

So che fa più effetto giornalisticamente, ma che FdI non abbia mai votato a favore del Next Generation EU è un dato di fatto, non un’accusa (si può accusare di dire cose false, di prendere in giro gli elettori, ma poi deve seguire una seria argomentazione, possibilmente). Si potrebbe dire che il IV lo ha fatto notare, ha rilanciato, ha risposto alle dichiarazioni di altri, etc… narrare così la dialettica fra i partiti esacerba un dibattito che è già molto acceso.

Ma il problema gigantesco e assurdo ITALIANO e che c’è un zoccolo duro di destrosi o conservatori che trasina con se una parte del popolo ITALIANI,popolo dalla memoria corta, opovero di mente.A ragione.Chi pensa che Fratelli d’Italia sia una formazione di facinorosi inadatti a governare, ha un ulteriore ragione per confermarlo. PURTROPPO. Ma chi ha intenzione di votarli, temo lo farà comunque, anche se li sorprendesse a rubargli in casa e a fare i bisogni sul divano. Non c’è narrazione che regga, alle orecchie di chi non vuole sentire. Ma io non perdo la speranza che si ravvedano, sisveglino dal iptonizzazione destrossica del ormai passato ma famoso ventennio.

Per 4 anni non hanno fatto altro che votare contro qualunque decisione presa a maggioranza e ora passano all’incasso. Nessuno è mai andato fallito per aver sottovalutato l’attenzione alla coerenza dell’elettorato italiano.ORA. Dipende soltanto dalla tua capacità di far capire agli italiani i problemi che si presenteranno prossimamente e chi votare per poterli risolvere. Renzi devi andare nelle piazze, cercare di essere più presente con i media, far conoscere le cose essenziali da fare con semplicità affinché tutti e dico tutti le possano capire. Purtroppo molti votano senza pensare illudendosi delle promesse e di ciarlatani ce ne sono molti. È li che bisogna, in questa campagna elettorale far capire agli italiani l’importanza dell’argomento e che chi veramente ha le qualità di discutere e l’unico che ce la può dare è sicuramente Draghi. Come è altrettanto sicuro che con la banda Brancaleone della destra e l’arca di Noè non possono garantire. Forza Terzo Polo. Sempre e cmq avanti con Renzi IV. Buona giornata a tutti

MELONI E SEMPRE STATA CONTRO L’EUROPA E Recovery Fund! ORA VUOLE FARE UN INVERSIONE A U SUL AUTOSTRADA RISANAMENTO ITALIA. ultima modifica: da

