Album fotografico di questa ultima legislatura

Alcune di queste foto mi gettano veramente nello sconforto per lo spessore della nostra classe politica. A partire da quella foto con l’esultanza sguaiata di Di Maio per aver sconfitto la povertà, il crocifisso di Salvini, il citofono, la lista è lunga. Legislatura pornografica, di cui questa campagna elettorale è degno compare.

Se posso, manca una foto per me simbolo del degrado ovvero quelle conferenze stampa di Conte in lockdown inquadrate di sbieco e in campo largo per mostrare in diretta la presenza di Casalino, la cui parabola di potere è stata la più sconfortante per me, nonostante una concorrenza agguerrita.

Anche con questa serie di foto il mio pensiero sulla politica attuale resta lo stesso: per fortuna che abbiamo Mattarella. Tra l’impalpabile e l’imbarazzante tutti gli altri. Salvini che bacia il rosario mentre lo si accusa di strumentalizzare i simboli religiosi tra le peggiori, secondo me.