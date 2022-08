Giorgia Meloni dice che la fiamma del simbolo di Fratelli d’Italia non c’entra col fascismo. Sbaglio o anche quell’altra bella personcina della Le Pen, anch’essa intenta a momenti alterni a incipriarsi per rassicurare i “moderati”, ha la sua brava fiamma nel simbolo?

Sostiene che sia «il riconoscimento del percorso fatto da una destra democratica» nella storia della Repubblica

Anche volendo credere a quello che dice, considerando il suo elettore medio, togliere la fiamma significherebbe rinunciare ad un buon 30% dei voti…Chi lo farebbe ? Siamo seri, lei è fascista un po’ perché lo è, un po’ perché ha deciso di rappresentare quel tipo di elettore che sappiamo tutti essere maggioritario in Italia.Il calcolo politico è semplice: se togli la fiamma, si indignano i tuoi elettori; se lasci la fiamma, si indignano i tuoi avversari e hai un’altra occasione per fare la vittima. Il problema non è la Meloni ma i tanti fascisti e nostalgici che la vogliono al potere. FdI, così come la Lega prima di loro, sono molto abili nell’intercettare le opinioni e i sentimenti dell’elettorato. Se essere fascisti fosse un problema, avrebbero già tolto la fiamma tricolore senza troppi discorsi sul percorso della destra democratica .

Ma davvero il problema di Meloni e di FdI è la fiamma nel simbolo? Davvero il PD vuole condurre la campagna elettorale sulla linea “Votate noi sennò vincono i fascisti”? Una buona percentuale di elettori è fascista e un’altra più consistente non ritiene sia un problema esserlo, magari sarebbe più utile spiegare in cosa praticamente si distinguono democrazia e fascismo piuttosto che ritenere che applicare il proprio bollino Buono/Cattivo sia sufficiente. Certo questo se l’obiettivo è conquistare elettori, se invece l’obiettivo è compattare i propri elettori e basta, continuate così…

MA! Trovo curioso che i fascisti abbiano difficoltà a riconoscersi e definirsi tali, almeno nelle situazioni più formali.Il senso esattamente quale è? Vogliono piacere a tutti? non vogliono spaventare gli anziani? Hanno consapevolmente il c**o sporco?

Non è che se ti manca il manganello e l’olio di ricino non sei fascista.

Tanto orgoglio, fierezza proclamata e poi ci si nasconde dietro a un dito.Povera gente!

Ogni volta che la destra italiana cerca di elaborare il proprio passato e il proprio presente, sembra di assistere a una seduta dallo psichiatra. Il leader di turno ricorre a formule contorte e destrutturate da presentare come prova che il passato è il passato e militanti e simpatizzanti hanno le convulsioni, dopo anni di retorica che fa del richiamo a un idealizzato (e inesistente) passato il luogo e i valori verso i quali ci si protende (meglio se con il braccio teso).

Per illustrare la Svolta di Fiuggi (1994), Fini dovette ricorrere a un verbo sconosciuto per riconoscere che il fascismo aveva “conculcato” i diritti. Nessuno sapeva cosa volesse dire il verbo conculcare, ma era abbastanza per far venire giù la platea dei presunti terzisti e abbastanza per far fare finta di niente ai propri militanti.

Andò peggio quando Fini fece una più clamorosa asserzione del fascismo come “male assoluto” allo Yad Vashem. Storace gii tolse il saluto. Le cronache narrano di una Mussolini imbufalita che apostrofò alcuni finiani seduti in un divanetto in transatlantico, protefizzando per loro che sarebbero finiti tutti circoncisi.

Meloni ambiguamente parla di altri (il processo che sarebbe già stato fatto anni fa) e i suoi elettori di Latia dicono che bisognerebbe cambiare nome alla città e tornare al fascistissimo Littoria.

Sono fatti della nostra generazione, non del passato remoto. I caporioni cercano di darsi una ripulita per entrare nei salotti buoni, dai quali peraltro nessuno li ha mai respinti (anzi) e gratta gratta nel tessuto dei militanti albergano sempre i vecchi disvalori e i vecchi istinti.

Conosco personalmente un paio di personaggi locali di Fratelli d’Italia, uno dei quali vedo dai social è spesso anche a Roma, non so a che titolo. L’ultima volta che sono entrato nel suo ufficio campeggiavano orgogliosi un paio di mezzi busti.I fascisti italiani sono sempre stati molto bravi a mettersi il doppiopetto e mimetizzarsi, costruendo una simbologia diversa dall’esplicito richiamo alla dittatura mussoliniana ma comunque capace di far riconoscere chiaramente tale matrice ideologica.Mi ricordano quei personaggi dei film Marvel, perfettamente mimetizzati, che sottovoce si sussurrano “Heil Hydra”.