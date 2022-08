Con l’accordo tra Italia Viva e Azione si rafforza ulteriormente il #TerzoPolo che rappresenta l’unica alternativa tra la destra nazionalista e la sinistra delle tasse. Ma come ha detto giustamente Luigi Marattin, oggi non è nata solo una lista elettorale, si è avviato il cammino per la costruzione di una casa unitaria per i riformisti e i liberal-democratici italiani. In bocca al lupo a tutti noi e ora al lavoro per il bene del paese! Non è nata una lista elettorale.

È iniziato il cammino – che dal 25 settembre trarrà linfa vitale – per la costruzione del partito che in Italia manca e di cui non si può più fare a meno: il Partito Liberal-Democratico.Questo polo esiste perché Renzi lo ha voluto e non ha tradito le sue idee. calenda senon fosse stato tradito da letta ora sarebbe col PD a sparare a zero su Italia Viva.

Finalmente! Dal suo primo articolo su Il Foglio in cui auspicava la nascita del partito liberaldemocratico è passato anche troppo tempo,ma finalmente,un piccolo nucleo di questo sembrerebbe essere nato e non nascondo di esserne sia felice sia sorpreso. A lei va il mio plauso per avere tenacemente spinto in quella direzione e per continuare a delinearne le linee programmatiche nella consueta maniera,con competenza e serietà. Buon lavoro Onorevole Marattin! Professionalità, impegno , coerenza , meritocrazia senza lasciare nessuno indietro. #faicentro #terzopolo

Ci voleva! Bisogna dare atto a Renzi per la sua generosità e la sua fermezza, e a Calenda per il coraggio di abbandonare uno schieramento che aveva tradito le sue aspettative Ora sta agli italiani premiare questa offerta politica, che mancava completamente.Non dimentichiamo le altre forze politiche che hanno creduto in questo progetto ed hanno assicurato il loro impegno, non siamo solo noi e Calenda, pari dignità,pari visibilità.

Come sempre Renzi si rivela un grande stratega , di Pizzarotti sono stato felice ,di Calenda meno ,sono anni che denigra per essere il primo della classe ,va bene mi voglio fidare sperando capisca e ridimensioni il suo essere ma guardiamo al futuro e sono certo che sia bello se che la gente capisca che e’ necessario questo progetto di costruzione di un partito liberal democratico per il bene del nostro paese.

Che poi mi raccomando, qualcuno venisse ancora a dirci che #MRenzi non abbia coraggio e senso pratico delle questioni politiche.Il coraggio adesso lo dovete mettere voi elettori.IO! Sono più tranquillo con Renzi che con qualsiasi altra coalizione o bande di somari che dir si voglia. #WItaliaViva

Non è nata una lista elettorale. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo