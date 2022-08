Tutte le giravolte, e le cantonate, del “tele-virologo” che diceva di “non essere adatto per la politica”: l’ultima giravolta di Crisanti.

Colpo di scena. O forse no. Dopo le candidature acchiappa voti snocciolate nei giorni scorsi dal centrosinistra, Enrico Letta cala un’altra “punta di diamante” sperando nell’effetto “specchietto per le allodole” contro una sconfitta data per certa da tutti i pronostici. Il professore Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, noto per le innumerevoli comparsate televisive durante la pandemia, sarà candidato dal Pd alle prossime elezioni politiche come capolista nella circoscrizione Estero (per l’Europa).

Eppure, di fronte alle varie boutade e indiscrezioni Crisanti già a febbraio aveva messo le mani avanti con un, ora, poco rassicurante: “Forse però non sono adatto per la politica”. Ma il microbiologo, che nel 2020 aveva rifiutato di candidarsi con il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle nel collegio suppletivo Verona Nord dicendo che si sentiva più utile come ricercatore, non è nuovo a giravolte che sollevano qualche dubbio sulla sua coerenza. Nel giugno 2020, confessò a Un giorno da pecora la sua estrema difficoltà a rilasciare interviste: “Faccio fatica a parlare, soprattutto in tv”. Poi, seguirono una valanga di interviste, ospitate, liti e polemiche. Qualche mese dopo al Corriere del Veneto, il 21 ottobre, stremato da troppa visibilità annunciò il ritiro, o quasi: “Sono stanco e sovraesposto. Serve un giro di vite, limiterò di molto la mia presenza su giornali e tv”. E 24 ore dopo andava in onda a Piazzapulita come se nulla fosse.Ora, a due anni di distanza, eccolo pronto a scendere in campo nella campagna elettorale più mediatica di sempre.

Dopo le comparsate televirologate ora ci sorbiremo pure le tele comparsate politicanti di un virologo che non ne ha azzeccata una. Il riciclo della sx. funziona a pieno regime…Quando la sinistra sta con le spalle al muro anche la serietà diventa una farsa! Ridicoli! Fifoni!! E prepotenti con i deboli, ma deboli con i più forti… alla larga da questo cancro ideologico! Le poltrone e i privilegi dei politici sono molto più affascinanti di quelli dei medici. Aspettiamoci la discesa in campo di altri”luminari”.Pecunia non olet, vero Crisanti? Non le bastava quello che già prende, e forse anche meritato, ma vuoi mettere, se eletto, essere senatore con il relativo stipendio e tutte le facilitazioni che ne conseguono? Mi era antipatico prima e lo è ancora di più adesso perchè non farà bene né un lavoro, quello vero di scienziato, né l’altro, quello di senatore…Perfettamente in linea con il partito che l’ha candidato……….aspettiamoci qualche altra sorpresa, sempre da sinistra ovviamente …. e poi accusavano gli altri di usare i “professori” ad uso politico …. Alla faccia della Coerenza.

Tutte le giravolte, e le cantonate, del “tele-virologo” che diceva di “non essere adatto per la politica” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo