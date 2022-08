Enews 816 DI MATTEO RENZI.

Abuso della vostra pazienza agostana per una brevissima Enews. Solo per qualche link, dopo la riflessione di ieri.

A proposito del cosiddetto Terzo Polo, c’è un bellissimo articolo di Massimo Recalcati su “la Stampa” di oggi. Bellissimo. Si intitola: “La trappola fatale dei due populismi”. Da leggere!

1. Oggi girano i miei #60secondi sul fatto che la campagna elettorale va fatta sul futuro e non sui fantasmi. Salvini e Meloni non sono un pericolo per la democrazia: sono un pericolo per i vostri risparmi. Qui il link.

2. Tante polemiche su chi è rimasto fuori dalle liste del PD. Ma per decidere come votare è più utile guardare al futuro e vedere chi è entrato in lista. La candidatura di Crisanti – su cui nei prossimi mesi torneranno in tanti, vedrete – è la candidatura non solo dell’unico virologo che aveva dubbi sul vaccino ma è anche la candidatura del teorico delle chiusure a tutti i costi. Io sono per la scienza, non per l’ideologia. E non ho condiviso ciò che diceva Crisanti: qui il mio video.

3. Dopo la giusta proposta di Calenda a Meloni, Letta e Conte, di cui abbiamo parlato ieri, ho lanciato una sfida civile e affettuosa a Silvio Berlusconi. Visto che entrambi saremo candidati nella circoscrizione senatoriale di Milano 2 come capolista lui di Forza Italia, io di Azione-Italia Viva, perché non fare un bel dibattito televisivo o radiofonico?

• Manca pochissimo alla Leopolda, appena due settimane (1-3 settembre). Sarà una Leopolda più sociale che social: nei prossimi giorni vi racconterò perché. Intanto, chi vuole si iscriva e chi può ci dia una mano per coprire i costi dell’organizzazione dell’evento. Potete donare in libertà, i piccoli contributi servono come il pane per organizzare la Leopolda. E chi ci segue da anni lo sa bene. Grazie a tutte e tutti!

• Chi vuole dare una mano alla campagna elettorale, può iscriversi ai volontari e può iscriversi come rappresentante di lista. Domani, intanto, Carlo Calenda presenta il programma e entro lunedì vanno presentate le liste. Poi finalmente si parte!

