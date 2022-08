Le news di oggi.«Presidenzialismo? Terzo polo propone il Sindaco d’Italia»

In molti gridano alla deriva antidemocratica perché la destra ha proposto il presidenzialismo. Follia. Il presidenzialismo è radicato in tante moderne democrazie occidentali. Io preferisco l’elezione diretta del Premier, non del Capo dello Stato, ma questo non significa che la proposta della destra sia un attentato alla libertà. Impariamo a rispettarci, anche da avversari.Matteo Renzi

Il terzo Polo Calenda-Renzi è favorevole al presidenzialismo e l’elezione diretta di chi governa secondo «il meccanismo del Sindaco d’Italia sarà nel programma che presenteremo domani». Lo ha anticipato il leader Iv Matteo Renzi, ai microfoni di «No stop News» su radio Rtl 102.5.

“Il meccanismo per l’elezione del Sindaco a me piace perchè è semplice e i cittadini già sanno come funziona: al primo giro si vota il candidato preferito, poi al ballottaggio si vota quello che dispiace di meno perché magari il tuo candidato non ce l’ha fatta a superare il primo turno». E «questa – ha sottolineato ancora Renzi- è la democrazia che funziona».

Sulle candidature! Renzi: «Crisanti? Burioni a me disse no»

«Ognuno ovviamente candidi chi gli pare, l’importante è che ci sia disponibile gente competente. Anche io quando i virologi andavano di moda avevo provato a candidare Roberto Burioni ma lui mi disse di no perchè ‘un medico deve stare in ospedale e non in Parlamento’». Lo dice il leader Iv Matteo Renzi, tornando a ironizzare sulla candidatura di Andrea Crisanti a capolista Pd per l’Europa nella Circoscrizione Estero.

“Crisanti – ha detto Renzi ospite a ‘Non Stop News’ su RTL 102.5 – ha è un virologo molto noto. Me lo ricordo quando diceva che dobbiamo fare il lockdown a Natale e chiudere tutto per salvare l’estate. Ma in alcuni momenti ha avuto anche una fase no vax. Se ci prende il raffreddore si va tutti in quarantena…».

Rosato (Iv) attacca: «PD? Riformismo addio, ormai è solo sinistra»

NO.Il Pd «è ormai un partito di sinistra che ha perso di vista il riformismo e l’attenzione al ceto medio, ai professionisti e alle aziende». E «il caos che si è determinato nel Pd in queste ore è frutto del metodo: il leader del partito ha deciso tutto» e «a me spiace che un partito come il Pd viva di rancori». Lo afferma il presidente di Italia Viva Ettore Rosato, attaccando il Pd di Enrico Letta. «Continua a criticare la formazione delle liste nel 2018 ma lui – afferma il vicepresidente della Camera- ha fatto esattamente la stessa cosa».

Reddito cittadinanza, de profundis Meloni in video: fallimento totale

«Il reddito di cittadinanza è stato un fallimento totale, nonostante abbia avuto per lo Stato un costo esorbitante pari a circa 9 miliardi di euro l’anno. Stendendo un velo pietoso sulle migliaia e migliaia di truffe che ha generato – favorendo anche criminali, mafiosi e spacciatori -, ha fallito come strumento di lotta alla povertà che doveva essere abolita e invece ha raggiunto i massimi storici e ha fallito come misura di politica attiva del lavoro, visto che pochissimi dei percettori del reddito di cittadinanza sono stati alla fine assunti e hanno trovato un lavoro dignitoso». E’ il de profundis per il reddito di cittadinanza se Giorgia Meloni diventerà premier che la presidente del Fdi affida a un video sui suoi profili social.

Renzi: «Sfida divertente fra me Berlusconi,duello a Milano centro»

Sfida elettorale il 25 settembre a Milano centro «molto divertente e utile per i cittadini», a detta di Matteo Renzi, fra lo stesso leader di Italia Viva che guiderà la lista per la proporzionale del Terzo Polo creato con Calenda e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che guiderà invece quella del suo partito. Si vedrà hi avrà più preferenze.

“L’importante – ha detto Renzi preannunciando il duello a No Stop News su Radio Rtl 102.5 – è che il confronto sia civile e pacato. E che ci si rispetti. Io lo farò con Berlusconi e con ogni altro avversario». Tanto più, ha sottolineato Renzi che » da quando abbiamo rotto al Nazareno non ci siamo più visti» e dunque «sono sette anni che non ci vediamo».

Tajani: «Meloni con il fascismo non c’entra nulla»

«Quella sul simbolo di FdI è la tipica discussione inconcludente da teatrino della politica. Giorgia Meloni non ha nulla a che fare con il fascismo: se così non fosse non potremmo essere alleati». Lo dice al Corriere della Sera il vicepresidente Fi Antonio Tajani.

Tajani: «Calenda sfascista, Pnnr assolutamente non cambia»

Dire che il governo di centrodestra Meloni-Salvini-Berlusconi-Moderati che potrebbe uscire dalle urbe del 25 settembre come ha fatto il capo politico del terzo polo Azione-Iv Carlo Calenda «è una affermazione da ‘sfascista’ quale è. Tradisce il suo auspicio, che è l’instabilità. Noi, al contrario, lavoriamo per dare stabilità all’Italia e un governo che duri 5 anni. Chiediamo di votarci per questo. Quello dato a loro ? che non è il terzo polo ma il quarto ? sarà il vero voto non utile di questa campagna elettorale». Lo dice al Corriere della Sera, il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani.

Crisanti: «All’Italia in emergenza serve impegno politico tecnici»

«In una situazione come quella che sta vivendo l’Italia di emergenza economica, sanitaria e sociale penso che ci sia bisogno dell’impegno dei tecnici in politica. Nessuna decisione basata sui dati è neutrale, serve una sensibilità sociale per poterla applicare. Il parere della scienza non è stato ascoltato a sufficienza, pur in una fase in cui il suo contributo è fondamentale. È questo il motivo della mia candidatura». Lo dichiara il microbiologo Andrea Crisanti, neo candidato al Parlamento del Pd come cappolista della Circoscrizione Europa. «Dopo tre settimane di confronto con il Pd, ho accettato di candidarmi perché mi riconosco nei valori di questa formazione politica. Sono iscritto al circolo di Londra da 6 anni È il risultato di una reciproca stima e fiducia». E quanto al suo collega virologo Matteo Bassetti, dichiaratosi interessato ad un impegno di Governo più che in Parlamento «Bassetti è una brava persona e non commento le sue scelte. Penso però – afferma Crisanti- che chi ambisce a fare il ministro con un ruolo tecnico debba mettersi in gioco e cercare i voti».

Conte: «Riduzione orario settimanale a parità di salario»

«Riduzione dell’orario di lavoro a parità salariale». E’ la proposta elettorale M5s che Giuseppe Conte mette in campo in una intervista a la Stampa. «E’ un tema forte – afferma il presidente M5s- importante. Possiamo partire da quattro ore di riduzione sulle 40 settimanali. Ne discuteremo, non va fatto contro le imprese, ma su base volontaria. L’idea è sperimentare questa norma nei settori a più alta componente tecnologica».

«Tutti gli studi in materia – dice Conte, ricordando anche la prima proposta in materia targata Bertinotti- dimostrano che non è vero che più si lavora e più si è produttivi, oltre una certa soglia la produttività non migliora affatto, anzi. In Italia ci ritroviamo con una media di ore lavorate all’anno,che è la più alta in Europa: noi siamo a circa 1.723 ore l’anno, in Germania a 1.356 e hanno una produttività molto più elevata».

Provenzano: «Renzi è stagione chiusa da tempo, nessuna ripicca»

«A me pare che l’attenzione alle nostre liste sia un buon segno per la democrazia. Semmai mi colpisce una certa indifferenza verso quelle degli altri». Anche perchè «la maggior parte delle critiche arriva da persone che nemmeno si sognerebbero di votare Pd». Lo dice il vicesegretario del Pd Peppe Provenzano, neo candidato alle elezioni 2022, respingendo il sospetto che a guidare le forbici di Enrico Letta nello scelta sulla ricandidature degli uscenti sia stato il loro tasso di vicinanza con Matteo Renzi: «accusa ridicola, non è andata così», dice.

Più in generale, «la stagione di Renzi nel Pd – afferma Provenzano intervistato dal Corriere della Sera- è superata da tempo. Le sue liste elettorali sì che furono un Armageddon contro chiunque non la pensasse come lui. Stavolta non è andata così».

