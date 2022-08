In molti gridano alla deriva antidemocratica perché la destra ha proposto il presidenzialismo. Follia. Il presidenzialismo è radicato in tante moderne democrazie occidentali. Io preferisco l’elezione diretta del Premier, non del Capo dello Stato, ma questo non significa che la proposta della destra sia un attentato alla libertà. Impariamo a rispettarci, anche da avversari. Meloni e Salvini non sono un pericolo per la democrazia: quando si vota, è sempre una festa della democrazia. Matteo Renzi

Renzi: non condivido l’allarme del Pd

“Non condivido l’allarme per l’elezione diretta. Salvini e Meloni non sono un pericolo per la democrazia: sono invece un pericolo per l’economia. Il presidenzialismo non fa perdere la vostra libertà, la loro strategia economica invece fa perdere i vostri risparmi”. Lo dichiara via social il segretario di Italia Viva, Matteo …

“Sogno un meccanismo semplice, quello del sindaco d’Italia: quando si sceglie un sindaco, al primo giro si vota il candidato preferito poi, al ballottaggio, si vota quello che dispiace di meno, perchè magari il tuo candidato non ce l’ha fatta a superare il primo turno. Questa è la democrazia che funziona”. Lo dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a “Non Stop News” su RTL 102.5.

Questa proposta “sarà nel programma di Italia Viva e Azione, che sarà presentato domani”. E sulla destra: “Non sta attentando alla libertà degli italiani se vuole il presidenzialismo. A me preoccupano le ricette economiche di Meloni e Salvini, perchè pensano di far pagare alle prossime generazioni il conto delle loro promesse elettorali. A forza di far così si scassano i conti pubblici: bisogna essere seri e rigorosi nelle promesse”, conclude.

Presidenzialismo. Renzi "Giusto che i cittadini scelgano il sindaco d'Italia"

