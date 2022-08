C’è un voto inutile. Quello al PD delle tasse e della demagogia. Inutile perché farà vincere le destre.

Poi c’è un voto UTILE. Quello ai riformisti coraggiosi del #TerzoPolo.

Chiamata per tutti gli italiani delusi dalla politica: il momento è propizio per cambiare in meglio l’Italia, terzo polo democratico e riformista! Tutti a votare!

Speranza: “La partita è aperta, il 40% degli italiani non ha ancora deciso per chi votare”

Nomen omen, ma sul serio Speranza spera che il 40% voti in blocco per la sinistra? Avanti così e per reazione faranno la scelta di mezzo. NO SINISTRA NO DESTRA SI TERZO POLO.

Povero Speranza!Perche’il 40% degli incerti dovrebbe votare PD?Per i volti nuovi proposti,Serracchiani,Franceschini ecc.?Per i contenuti del vs. programma imbastito di intenti fumosi?Il 40% dei cittadini incerti si convince con dei progetti fattibili ma coraggiosi e anche apparentemente impopolari. Tutte cose che il PD non sa fare.

Il programma della DX è più fumoso di quello del PD, i loro programmi non sono né fattibili né coraggiosi ma sono le solite promesse irrealizzabili : stiamo ancora aspettando il milione di nuovi posti di lavoro promessi anni fa dal Cavaliere, o l’aumento dei posti di lavoro grazie a quota 100 (3 nuovi posti di lavoro per ogni pensionato con quota 100 profetizzava il Capitano…ma non è andata proprio così…). Se i “volti nuovi” presentati dalla DX sono la soubrette-opinionista Hoara Borselli, la faziosissima opinionista M.G.Maglie, o l’avvenente imprenditrice salviniana che sostiene che per avere successo (anche in politica) non serve la competenza ma la passione e il bell’aspetto esteriore…allora preferisco di gran lunga i CALENDA I RENZI E I LORO ASSOCIATI. Ahahah, il giocondo Speranza ignora però che lo stesso 40% ha già deciso comunque per chi NON votare

