Il programma di Azione-Italia Viva-Calenda è stato presentato a Roma, giovedì 18 agosto 2022, durante una conferenza stampa presso il Senato, andata in diretta sui nostri canali social a partire dalle 11.00.

Durante la presentazione, Carlo Calenda è stato affiancato dalle ministre Elena Bonetti, Mara Carfagna e Mariastella Gelmini e da Luigi Marattin e Maria Elena Boschi. Il programma è frutto di un lavoro congiunto, compiuto nei giorni scorsi.

Sono 68 le pagine del programma, suddivise in 20 punti, per rilanciare e non disperdere l’agenda Draghi.

Come si legge nella premessa, “proponiamo un ampio spettro di riforme radicali in ogni dimensione del nostro stare insieme: dal funzionamento delle istituzioni repubblicane al settore formativo, dal funzionamento dei mercati alla Pubblica Amministrazione, dal fisco alla giustizia”. Si parte, naturalmente, dal punto di riferimento fondamentale: l’attuazione “senza se e senza ma” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ecco il programma elettorale di Italia Viva e Azione insieme.

20 punti concreti, le nostre proposte per un Paese moderno, vicino ai suoi cittadini: perché noi prendiamo l’#ItaliaSulSerio

PS:Ora lo so che magari vi stanno antipatiche, e su ognuna avrete da ridire, lo so che non basta dire “donne”, bisogna vedere chi sono, che hanno fatto, cosa vogliono, e la rava e la fava, ma 4 donne su 6 su un palco dove si presenta un programma, donne senza ombrellino, donne che parlano pure, magari è la volta che la cosa prende piede e non sarebbe male.#IOVOTOITALIAVIVA

